經濟

高瓴溢價認購CB 特步急漲兩成新高

【明報專訊】高瓴資本再斥巨資落子內需股，今次目標是體育用品股特步（1368）。據特步公布，引入高瓴作為戰略投資者，高瓴以溢價逾15%認購公司本金5億港元的可換股債券（CB）；以及認購集團旗下擁有「蓋世威」及「帕拉丁」品牌的子公司特步環球發行、金額為6500萬美元（約5.07億港元）的零票息永續可換股債券，合計涉資約10.7億港元。

上述消息刺激特步股價昨日創新高，曾高見11.58元，收市報10.72元，仍升20.72%。

溢價逾15% 涉資約10.7億

其他體育用品股安踏（2020）及李寧（2331）同樣齊創新高，安踏曾高見163.2元，收市報162.7元，升2.7%﹔李寧最高曾升近4.2%，收報76.7元，升3.6%﹔小型股361度（1361）尾市亦獲追捧，全日升8.6%。

據特步公告，高瓴認購的5億港元可換股債，初步換股價為10.244元，較特步上周五收市價8.88元溢價15.4%，該批可換股債若悉數轉換，將發行最多約5436.2萬股特步股份，佔擴大後已發行股本的2.03%，籌資所得將用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

至於高瓴又認購特步環球6500萬美元（約5.07億港元）的零票息永續可換股債券，換股價為4333.33美元，若悉數轉換則將發行共1.5萬股換股股份，相當於擴大後的特步環球20%股本，特步於特步環球的持股將減至80%，籌資所得將用於一般營運資金。

相關字詞﹕戰略投資者 可換股債 體育用品股 安踏 361度 李寧 特步 高瓴

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