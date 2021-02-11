經濟

釋資金平穩信號 人行續做2000億元MLF

【明報專訊】人民銀行繼續釋放資金平穩信號，昨日進行1年期2000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，剛好對冲同日到期的2000億元MLF，中標利率亦維持在2.95厘水平，連續14個月不變，符合市場預期。

人民幣匯價回落 中間價下調214點子

人民幣匯價在端午節假期後略為回落，昨日中間價下調214點子（1元等於1萬點子）至6.407，在岸價收跌107點子至6.4021。

同日，人行亦繼續進行100億元7天逆回購操作，中標利率2.2厘，也與之前持平。由於昨日有200億元逆回購到期，單日淨回籠100億元，而本周餘下時間尚有300億元逆回購到期。

事實上，人行已有一段時間在流動性方面沒大動作，且自3月以來持續固定只進行100億元規模的逆回購。光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，人行對冲續做MLF，確保長期流動性保持穩定，小量回收逆回購流動性則毋須過度解讀，因近期市場流動性延續合理充裕格局。

分析師：毋須過度解讀小量回收逆回購

周茂華預計，人行下半年將繼續靈活採用多種工具應對短期擾動因素，確保資金面平穩。而下半年的擾動因素或略有增加，主要來自公開市場工具到期量有所增加、地方政府專項債供給不確定性等，但考慮到經濟復蘇良好，國際大宗商品價格及海外通脹上升，使得人行在貨幣政策方面趨於謹慎，政策穩字當頭。

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