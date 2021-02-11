經濟

A股拖累 恒指挫203點

【明報專訊】港股端午節假期後復市，先跟隨美國標指及納指創新高而高開104點，其後受到內地A股下挫拖累，一度跌388點，低見28,453點。在主要科網股騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）微升力撐下，收市跌幅收窄至203點，收報28,638點。全日成交額為1436.94億元，較上周五增加128.26億元。

騰訊阿里微升 港股收市跌幅收窄

騰訊及阿里巴巴分別升0.67%及0.59%，分別收報600元及206.4元。但整體北水淨流出3.98億元，淨流出最多為騰訊及小米（1810），分別達6.48億元及6.17億元。

北水主力吸車股 吉利比亞迪升近半成

淨流入最多為吉利汽車（0175）及比亞迪（1211），分別達9.72億元及7.83億元。吉利昨上升4.76%，創1個月高位，收報23.1元；比亞迪亦上升4.66%，收報224.4元，為近3個月高位。不過，重磅保險股友邦（1299）受壓，全日下跌1.7%，收報93.95元，為1個月低位。

基金現金水平續降至3.9%

美銀發表6月份的環球基金經理調查顯示，環球基金經理持有現金水平降至3.9%，相比5月份時再降0.2個百分點。當中，受訪者有72%認為，通脹只屬過渡性；另有68%認為直到2024年之前不會有衰退；亦有57%認為股市出現調整幅度將小於10%。在資金分配方面，債券配置比例達3年低位，反而最多人參與商品買賣。

相關字詞﹕友邦 比亞迪 吉利 小米 美銀 阿里巴巴 騰訊

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