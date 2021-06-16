大家樂靠補貼全年賺3.6億 實蝕2.8億 主席：限入座「最大緊箍咒」

晚市8時後已靜 只須做B類食肆

羅德承相信，現時客人已習慣不會「搭枱」，即使放寬限聚令後，仍需一段時間適應。

他又指出，現時市况回穩及疫情溫和，受去年低基數影響，銷售錄得增幅，早、午市可由堂食轉為外賣，惟晚市大多「8點後已經斷（不再翻枱）」，不需經營更長時間，因此集團旗下均為B類食肆，無意成為C或D類食肆。

大家樂去年整體收入下跌15.7%至67.14億元，各項業務中以機構飲食收入跌幅最大，按年下跌44.1%至5.35億元。羅德承解釋，業務仍受醫院停止訪客進入飯堂、在家工作等因素影響，加上以往學童飯盒的銷售約數億元，但去年1月已暫停銷售，即使學校復課亦是半日制，卻因合約關係，只要回復全日制就要提供飯盒，因此廠房不能暫停運作。他又指出，大家樂是機構飲食市場最大營運者，有服務承諾、「蝕錢都要做」。

機構飲食跌幅最大 按年跌44%

外賣方面，他表示，客人大多選擇透過自家平台下單自取，第三方平台佔比低很多，公司會以組合餐單令銷售增至100元水平，速食餐飲外賣佔比由20%增至一半，休閒餐飲亦由逾一成提高至三成。

集團去年度平均單價下跌0.5元，現時為37.5元。對於加價問題，他認為客人現時對價格敏感，雖然食品價格有壓力，但難以轉嫁至消費者，會努力調整餐單組合，令客人認為「物超所值」。

截至今年3月底止，集團在香港及內地分別經營161間及121間大家樂分店，今個財年料在港開設11間速食餐飲新店；內地就開設17間新店。羅德承表示，集團以民生生意為主，疫情期間仍有強烈需要，香港很大機會選址在民生及商業區，旅客區例如銅鑼灣，現時周四至日表現暢旺，但周一至三落差很大，會小心審慎考慮。他又指出，最主要考量在於每呎銷售表現，例如餐廳每平方呎銷售約500至600元，如每平方呎租金超出100元就難以負擔。

今財年料港設11新店 多選民生商業區

至於香港會否關店，羅德承指出，將視乎續租情况而定，現時業主採取觀望態度，部分續租條約只在第一年有低雙位數減幅，再每年遞增租金，如果不合理亦會關店。

明報記者 蕭嘉聰