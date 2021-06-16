匯豐推強積金定期提取服務

他表示，長遠會豐富強積金產品貨架，涵蓋退休後產品需求，目前有產品進入最後階段。此外，匯豐亦會研究與指數掛鈎的基金產品。

宏利穩坐市佔第一 永明增幅最大

駿隆昨日發布強積金市場佔有率報告，5月份業界龍頭首三位依次為宏利（24.9%）、匯豐（18.4%）及永明（10.6%）。雖然排名不變，但按年比較下，永明及宏利錄得最多市場佔有率增幅，按年分別多1.4及0.3個百分點，相反匯豐的市佔率下滑最多，按年跌0.8個百分點。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指出，自今年3月至5月，股票資產連續3個月錄得淨流入共78億元，反映出強積金計劃選擇的重要，建議強積金成員除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

宏利僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發昨日表示，在疫情期間，市民在家工作時間增加，對自己強積金關心也多了，該行早前的調查發現，有一半人士會每半年檢視自己強積金組合。但吳清發又指出，由於疫情關係，不少成員未必需要交稅，故可扣稅自願性強積金供款（TVC）的供款額有所減少，整體市場下跌約三至四成。