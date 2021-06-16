經濟

匯豐推強積金定期提取服務

【明報專訊】積金局近年鼓勵業界推出適合退休人士的「提取收益產品」（Drawdown Fund），而繼宏利後，匯豐香港退休金主管盧德芳昨日透露，該行計劃在本月推出強積金定期提取服務，讓年滿65歲或符合提早退休條件的成員，透過提交一次性的申請，每月定期收取指定金額支付退休生活，將強積金轉化為長期而穩定的終生退休收入，同時讓未提取的強積金餘額繼續投資滾存。

他表示，長遠會豐富強積金產品貨架，涵蓋退休後產品需求，目前有產品進入最後階段。此外，匯豐亦會研究與指數掛鈎的基金產品。

宏利穩坐市佔第一 永明增幅最大

駿隆昨日發布強積金市場佔有率報告，5月份業界龍頭首三位依次為宏利（24.9%）、匯豐（18.4%）及永明（10.6%）。雖然排名不變，但按年比較下，永明及宏利錄得最多市場佔有率增幅，按年分別多1.4及0.3個百分點，相反匯豐的市佔率下滑最多，按年跌0.8個百分點。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指出，自今年3月至5月，股票資產連續3個月錄得淨流入共78億元，反映出強積金計劃選擇的重要，建議強積金成員除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

宏利僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發昨日表示，在疫情期間，市民在家工作時間增加，對自己強積金關心也多了，該行早前的調查發現，有一半人士會每半年檢視自己強積金組合。但吳清發又指出，由於疫情關係，不少成員未必需要交稅，故可扣稅自願性強積金供款（TVC）的供款額有所減少，整體市場下跌約三至四成。

上 / 下一篇新聞

置地疫下變陣 中環推共享工作間 一枱一椅配備WiFi 時租50元起
置地疫下變陣 中環推共享工作間 一枱一椅配備WiFi 時租50元起
中環地王周五截標 業界料大地主之戰
中環地王周五截標 業界料大地主之戰
屏欣苑446萬售 繳辣稅後仍賺1倍
屏欣苑446萬售 繳辣稅後仍賺1倍
帝庭豪園2房實呎19403元破頂
帝庭豪園2房實呎19403元破頂
VAU Residence加推17伙 實呎2.5萬高首批2.5%
VAU Residence加推17伙 實呎2.5萬高首批2.5%
中洲大坑道項目申建61伙逾千呎豪宅
中洲大坑道項目申建61伙逾千呎豪宅
時代天使暗盤最高420元 一手賺5萬 兩交易場升逾倍 每手中籤率僅1.5%
時代天使暗盤最高420元 一手賺5萬 兩交易場升逾倍 每手中籤率僅1.5%
楊受成旗下新傳企劃申上市
楊受成旗下新傳企劃申上市
越秀服務今起招股 入場費3293元
越秀服務今起招股 入場費3293元
港航地面服務下月停運 遣散240名員工
港航地面服務下月停運 遣散240名員工
大家樂靠補貼全年賺3.6億 實蝕2.8億 主席：限入座「最大緊箍咒」
大家樂靠補貼全年賺3.6億 實蝕2.8億 主席：限入座「最大緊箍咒」
A股拖累 恒指挫203點
A股拖累 恒指挫203點
釋資金平穩信號 人行續做2000億元MLF
釋資金平穩信號 人行續做2000億元MLF
中燃急挫15%停牌 涉湖北爆炸事故
中燃急挫15%停牌 涉湖北爆炸事故
高瓴溢價認購CB 特步急漲兩成新高
高瓴溢價認購CB 特步急漲兩成新高
英基金氣候原因沽工行蒙牛等 指無就碳參與給予滿意回應
英基金氣候原因沽工行蒙牛等 指無就碳參與給予滿意回應
匯豐縮減馬來西亞分行網絡 關13分行
匯豐縮減馬來西亞分行網絡 關13分行
蔡崇信：馬雲轉低調 專注慈善
蔡崇信：馬雲轉低調 專注慈善
華晨集團前董事長 涉貪被開除黨籍
華晨集團前董事長 涉貪被開除黨籍
畢馬威：虛銀整體虧損將減少 本港8家虛銀去年「燒錢」24億元
畢馬威：虛銀整體虧損將減少 本港8家虛銀去年「燒錢」24億元
港交所譴責天喔前主席林建華行為惡劣
港交所譴責天喔前主席林建華行為惡劣
全球樓市泡沫海嘯後最嚴重 新西蘭加拿大瑞典泡沫風險最高
全球樓市泡沫海嘯後最嚴重 新西蘭加拿大瑞典泡沫風險最高
美5月PPI急升6.6% 歷來最大升幅
美5月PPI急升6.6% 歷來最大升幅
高盛計劃推以太幣期權期貨
高盛計劃推以太幣期權期貨
劉思明：內需政策風險小 吼潤啤偉易達
劉思明：內需政策風險小 吼潤啤偉易達
植耀輝：投資者「估估吓」 大市本月未必可出現突破
植耀輝：投資者「估估吓」 大市本月未必可出現突破
技術取勝：國藥控股需守住23元
技術取勝：國藥控股需守住23元
周杰倫蘇富比預展登陸K11
周杰倫蘇富比預展登陸K11
WeLab為顧客提供 Apple Pay
WeLab為顧客提供 Apple Pay
劉思明：燃氣事故續發酵 相關股現價值博率低
劉思明：燃氣事故續發酵 相關股現價值博率低
周顯：央行效股巿莊家玩「突襲」
周顯：央行效股巿莊家玩「突襲」
湯文亮：如果沒有收租佬 租金比現在高得多
湯文亮：如果沒有收租佬 租金比現在高得多
Global X ETFs銷售副總裁鍾駿：高息ETF助抗通脹低息
Global X ETFs銷售副總裁鍾駿：高息ETF助抗通脹低息