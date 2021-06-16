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越秀服務今起招股 入場費3293元

【明報專訊】國企地產商越秀地產（0123）旗下物管越秀服務（6626）今日起招股，每股招股價介乎4.88元至6.52元，每手500股，入場費3292.85元（見表）。公司全球發行3.6966億股，公開發售佔10%，國際配售佔90%。不計超額配售權，預料最多集資24.1億元。招股期至下周一（21日）中午12時截止，預計6月28日掛牌。公司本次引入10名基石投資者，包括新華資產管理、華科資本等，最多共計認購7.7億元股份。

力拓第三方物管 尋找優質資產併購

根據初步招股資料，截至去年底，越秀服務總在管面積為3260萬平方米，有215個在管物業。去年純利錄得2.04億元（人民幣，下同），按年增1.19倍。全年收入錄得11.68億元，按年增約三成。集團去年11月斥資約2.8億元，收購同為國企的廣州地鐵旗下廣州地鐵環境工程67%股權，以及廣州地鐵物業管理67%股權，將業務發展至地鐵物業。公司指出，收購事項帶來新增在管面積約500萬平方米。廣鐵亦為公司股東之一，上市前持股8.1%。

越秀服務行政總裁吳煒昨日於記者會上表示，母公司越秀地產每年竣工面積約為500萬至600萬平方米，相信未來3年將可為公司穩定貢獻約2000萬平方米的管理面積。他續指出，公司同時擬發展第三方物管，現時外拓團隊已聘80多人，並將延續公共交通物管方向，尋找優質資產。他補充指出，公司作為國企，於收併購方面亦有優勢，因為國資委旗下有大量物業公司，亦會於其他國企積極尋求合作。

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