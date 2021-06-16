楊受成旗下新傳企劃申上市

新傳企劃主要經營9個媒體品牌，除《新假期》、《經濟一週》及《新Monday》外，更有More、GOtrip、Sunday Kiss親子童盟等網媒品牌。集團九成的收入來源於廣告服務，當中數碼廣告去年收入佔比達85.2％，達1.8億元，印刷廣告收入佔比5.9％，達1260.8萬元；而發行收入僅佔8.8％，達1872.9萬元。新傳企劃主要發行三本雜誌，新假期、新Monday的三合一周刊《東方新地》，《經濟一週》周刊，和時尚雜誌《Madame Figaro》季刊。據文件顯示，新傳企劃上市前楊受成持有七成股權，其餘由集團執行董事兼行政總裁李一培持有兩成股權，和《經濟一週》董事總經理李蘭嬌持有一成股權。

楊受成於2008年將新傳媒集團上市，其後賣盤予恒大，至2017年初楊受成再斥資6300萬元回購新傳媒業務餘下九成股權，據當時資料顯示，新傳媒2016年稅後盈利僅得433.5萬元。

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