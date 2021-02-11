時代天使暗盤最高420元 一手賺5萬 兩交易場升逾倍 每手中籤率僅1.5%

明報記者 馬迪帆

於成交最旺的輝立暗盤，時代天使收報368.8元，成交金額8.25億元。於耀才暗盤，炒風較為保守，收市報330元。時代天使本次共獲約79萬人認購，公開發售超購2078倍，國際配售超購114倍。雖然於認購人數上未進入史上「三甲」，但因「貨源」短缺，一手中籤率低至1.5%。

「貨源」短缺 斥2600萬認購才穩中一手

認購金額逾500萬元的乙組亦並非人人有份，本次乙組大戶共計約有3.9萬名，但有約2萬人均是一手不中。認購本金至少要達約2600萬元，抽750手或15萬股，才可穩中一手。

「頂頭槌飛」大戶方面，本次有329人入飛，每人抽84.14萬股，惟每名大戶僅獲分配3手或4手。每張飛價值約1.47億元，假設大戶借九成孖展，以券商早前提供1.5厘息計算，7日計息期，孖展成本約為3.8萬元。按輝立暗盤價計算，不計其他手續費，大戶若獲發3手，賺7.9萬元；若獲發4手，賺近12萬元。表現一洗近期新股「頂頭槌飛」頹風，例如早前另一熱門新股京東物流（2618）大戶便賺價蝕息。

「頂頭槌飛」客最多獲4手 帳賺近12萬

時代天使為本港首隻主營隱形牙箍的醫械股，前期曾獲松柏投資、高瓴資本投資，其產品主要競爭對手為美股愛齊科技（Align Technology）旗下老牌隱形牙箍隱適美（Invisalign）。根據招股書，時代天使銷售價格較隱適美更廉宜，其標準版牙箍售價7600元（人民幣，下同），去年達成7.3萬宗案例；冠軍版牙箍售價9600元，去年達成3.2萬宗案例。

時代天使去年收入錄得4.88億元。年內純利錄得1.5億元，經調整純利錄得2.27億元。去年公司毛利率錄得63.8%，經調整純利率為18.9%。公司上市後，內地投資集團松柏投資為最大股東，持股約60.3%。

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