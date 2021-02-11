VAU Residence加推17伙 實呎2.5萬高首批2.5%

VAU Residence昨加推2號價單，涉及17個單位，包括4伙開放式、9伙1房及4伙2房戶，實用面積209至388方呎，主要為中層單位，折實價550.6萬至946.2萬元，折實實呎為23,858至26,773元，折實平均實呎25,131元，較首張價單折實均價24,519元高約2.5%，發展商表示，撇除樓層及景觀等因素，今張價單屬原價加推。

HENLEY二期最快下月推

另一方面，恒地（0012）除本周五將發售96伙外，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，THE HENLEY二期最快下月推出。資料顯示，THE HENLEY提供301伙，規模較現正推售的第一期479伙少。土地註冊處顯示，前TOM集團首席執行官王兟，繼上月以2530.4萬元購入路勁（1098）等發展黃竹坑港島南岸1期晉環一個3房單位後，亦以1862.1萬元購入THE HENLEY I 2座中層E室3房戶，單位實用面積696方呎，實呎26,754元，並付樓價15%辣稅，涉約279.3萬元。

此外，SILVERSANDS昨加推3號價單，涉及21伙，當中13伙為全新單位，8伙原以招標形式出售，定價1087.4萬至2960萬元，折實907.97萬至2471.6萬元，折實實呎20,396至24,075元，整批單位折實平均實呎21,914元，比對上一張價單高約1%，今批單位將於周六起發售。長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD昨連售2伙，當中實用面積2945方呎的12樓1號單位，連雙車位以逾2.29億元售出，實呎約7.8萬元，而實用2154方呎的16樓2號單位，連兩個車位以1.55億元售出，實呎71,959元。