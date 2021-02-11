屏欣苑446萬售 繳辣稅後仍賺1倍

尚翠苑未補價實呎逼1.4萬 新界居屋新高

此外，美聯高級分區營業經理柯志東表示，荃灣尚翠苑C座高層8室，實用面積441方呎，以615萬元易手，實呎13,946元，為屋苑本月內第二度刷新新界未補價居屋呎價最高紀錄，上周屋苑A座高層6室，才以實呎13,796元打破當時新界未補價居屋呎價紀錄。上述新紀錄單位原業主2017年296萬元向房委會未補價購入，帳面升319萬元或1.1倍。柯氏指出，尚翠苑本月暫錄14宗成交，較4月份未出現新一批白居二客時全月的3宗明顯大升。

翠華花園2房實呎再破2.1萬

其他新界上車私樓屋苑亦錄高價成交，中原高級資深區域營業經理馮澤源表示，沙田翠華花園A座高層5室，實用面積215方呎，原則2房改為1房，以452.8萬元沽出，實呎21,060元，亦逼近2018年以實呎21,860元所創下屋苑同類紀錄。原業主2014年210萬元購入，帳面獲利242.8萬元或逾1倍。

藍灣半島特色戶實呎2.64萬逼紀錄

Q房網聯席營業董事招潔冰指出，小西灣藍灣半島9座頂層連天台戶，實用面積636方呎，連635方呎天台，3房1套間隔，連內置樓梯直達天台，以1680萬元成交，實呎26,415元，呎價逼近屋苑最高紀錄。原業主2007年646.8萬元購入，帳面獲利1033.2萬元或1.6倍。資料顯示，是次成交呎價僅次於去年由3座連天台單位所創下的紀錄，該單位實用面積748方呎，以2050萬元成交，實呎27,406元。