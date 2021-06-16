中環地王周五截標 業界料大地主之戰

最高估549億 呎價3.4萬

早前恒地（0012）聯席主席兼董事總經理李家誠已率先表態，指地皮是一幅「好靚的地王」，集團將參與競投，但未有透露是否獨資入標。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，希慎（0014）及華懋上月以197.78億元高於市場估值15%投得銅鑼灣加路連山道地皮，反映發展商願意付出溢價投地。他預計，是次中環商業地也會出現類似情况，如持有國際金融中心的新地（0016）及恒地，或在中環擁有多幢物業的置地，也有機會付出溢價投地。綜合業界估計，地皮最新估值約322.9億至549億元，預計每方呎商業樓面地價達2萬至3.4萬元。

地王截標前，區內迷你商廈C Wisdom Centre以4.3億元全幢易手，以總面積2.38萬方呎計，呎價約1.8萬元。原業主2019年3.8億元購入地盤後重建成商廈，帳面升值5000萬元或13%。