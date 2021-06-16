經濟

中環地王周五截標 業界料大地主之戰

【明報專訊】招標期長達半年的中環新海濱3號重量級商業地王將於周五（18日）截標，雖然疫情下商廈市道低迷，加上項目發展規模龐大，但業界仍估計，地皮將由本港大型發展商角逐為主。中環大地主的置地，該集團執行董事周明祖未有透露是否參與競投，只表示商業地位處本港核心商業地段，對該區未來發展具正面作用。

最高估549億 呎價3.4萬

早前恒地（0012）聯席主席兼董事總經理李家誠已率先表態，指地皮是一幅「好靚的地王」，集團將參與競投，但未有透露是否獨資入標。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，希慎（0014）及華懋上月以197.78億元高於市場估值15%投得銅鑼灣加路連山道地皮，反映發展商願意付出溢價投地。他預計，是次中環商業地也會出現類似情况，如持有國際金融中心的新地（0016）及恒地，或在中環擁有多幢物業的置地，也有機會付出溢價投地。綜合業界估計，地皮最新估值約322.9億至549億元，預計每方呎商業樓面地價達2萬至3.4萬元。

地王截標前，區內迷你商廈C Wisdom Centre以4.3億元全幢易手，以總面積2.38萬方呎計，呎價約1.8萬元。原業主2019年3.8億元購入地盤後重建成商廈，帳面升值5000萬元或13%。

相關字詞﹕新地 周明祖 張翹楚 恒地 中環新海濱3號商業地

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