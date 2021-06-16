經濟

置地疫下變陣 中環推共享工作間 一枱一椅配備WiFi 時租50元起

【明報專訊】疫下中環寫字樓空置率創逾16年新高，作為中環大地主之一的置地，亦趁共享工作空間（co-working）近年在港大行其道，撥出旗下中環公爵大廈兩層樓面作「Centricity Flex」，提供靈活工作空間，為該集團在港首個同類物業，租戶最少可租用約300方呎樓面，另Centricity Flex亦會提供單人辦公隔間（Private pods），包括一椅一桌，並配備免費WiFi上網，讓租戶使用，每小時租金由50元起。

明報記者 林尚民

Centricity Flex位於公爵大廈17及18樓，部分樓面原由律師樓租用，佔地共約2.5萬方呎。置地表示，項目將設有多個辦公套間，提供約320張寫字枱位置，租戶可因應所需樓面，打通辦公套間，最少需租用約300方呎樓面，可擺放8張寫字枱，而所有辦公套間，除設有上網系統外，亦有獨立茶水間。

公爵大廈兩層涉2.5萬呎樓面

項目租約期由3個月至3年不等，惟置地指出，因應租約期及所需樓面，對租金均有影響，故未有透露實際租金水平。置地又稱，現時已有不少企業對Centricity Flex表示興趣，其中一家大型國際金融機構亦將成為Centricity Flex其中一個主要租戶，為該租戶首次進駐中環。

文華東方酒店前總廚主理餐飲設施

置地商廈業務部董事及主管安德燊（Neil Anderson）表示，Centricity Flex設有多個不同面積的靈活工作空間，包括16個辦公隔間、22個流動工作枱，以及7個會議室等，當中單人辦公隔間每小時租金由50至100元；可容納約4至17人的會議室每小時租金則為400至1700元。項目亦設活動室，以及由前文華東方酒店集團行政總廚及其團隊策劃及管理的餐飲設施Catch & Go。安德燊重申，Centricity Flex與共享工作空間最大差別，是Centricity Flex即使部分設施可時租，但只限Centricity Flex以及置地公司旗下租戶使用。

置地周明祖：近日有租戶重返中環

事實上，疫下中環寫字樓空置率持續高企，仲量聯行上月公布，至今年4月底，中環寫字樓空置率達7.5%，按月再升0.2個百分點，再創逾16年新高。共享工作空間亦趁疫下工作模式改變，趁機進駐中環區，包括中環指標商廈國際金融中心等。不過，置地執行董事周明祖表示，從集團旗下物業所見，未見有很多租戶搬出，甚至近日有不少租戶重返中環。該集團早前就公布，全球財經資訊及數據供應商標準普爾承租中環交易廣塲第3座3、4樓全層，總樓面面積約2.2萬方呎，有傳呎租約120元。

相關字詞﹕公爵大廈 周明祖 置地公司

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