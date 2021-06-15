月供股票 小數怕長計

撰文 李凱茵

月供股票簡單來說就是每月定時由銀行或證券行根據客戶指示以指定金額不問價買入選定股票。這個做法的好處是股份價位低的時候，買入數量會較多，價位高時則買入較少，長遠來說可以拉勻買入價，降低風險。

資深財經評論員曾淵滄表示，利用月供股票形式來為退休組合增值要記住一個重點：分散投資，「千萬不要集中投資一、兩隻股票，萬一股票表現欠佳就會拖累整個退休組合的成績，影響退休計劃」。

曾淵滄：新股欠往績 不適合月供

曾淵滄所指的分散投資除了是持有的股票數目之外，還包括選股時要分散投資到不同的板塊、行業之上，例如組合中要包含有新經濟股，也要有舊經濟股等等。

月供股票的另一個好處正是有助分散投資。以港交所（0388）、騰訊（0700）等藍籌股為例，每手近5萬元至6萬元，若在市場主動買入一手，單這兩隻股票已要動用超過10萬元。若然透過月供股票計劃，每月可以低至500元至1000元的資金參與這類大價股的投資，以低得多的資金每月定期分散投資到多隻股票上。

至於如何選股份，曾淵滄表示如果離開退休尚有一段時間，目前是為退休早早做好準備的，就應該以追求財富增長為目標，以挑選有長期歷史追蹤、價格平穩向上的股份為原則：「要觀察其過去10年表現，走勢大致向上、大漲小回的。」另外，曾淵滄強調一定要觀察股份過去一段長時間的表現，所以一眾新股、半新股等歷史數據不足的，不應投放在這個退休基金中的月供股票組合內。

致富證券選擇最多

香港很多銀行及證券行都有為投資者提供月供股票計劃，這些機構都挑選了一籃子證券讓客戶月供。今次作比較的多家銀行與證券行中，有最多證券選擇的屬致富證券，單是香港證券已有超過400隻，美國證券也有百多隻；銀行中則以中銀最多，達到200隻。有豐富的選擇，用戶調動投資組合自然較有利。銀行及證券行可供選擇的證券名單時有更新，用戶要不時查閱以了解最新資訊。

挑選在哪家銀行或證券行進行月供大計時， 用戶務必要比較清楚收費，因為其中分別頗大，對於長期投資來說，影響甚巨。月供股票計劃基本來說都會向用戶收取手續費或經紀佣金，銀行之間大多數為供款額的0.25%，最低收費為38元至50元。不過其中一大分別是部分銀行是按股票數目收取，部分按計劃收取。按計劃收取的例子有中銀香港、南商與大新，當中中銀香港及南商的計劃最多可投資20隻股票。假如客戶以1萬元月供5隻不同股票，按計劃收取的每月手續費就是50元；如果是按股票收取，則每月收費要250元。若論目前手續費最低的屬匯豐，所有月供股票客戶都獲豁免經紀佣金及其他交易徵費。

匯豐手續費最低

除了比較手續費及佣金，用戶都要留意其他收費，例如股票投資通常會涉及的存倉費、託管費、代收股息費等。另外，今次比較的機構中，有4家銀行接受用戶以信用卡供款，同時可以供款換取積分，為用戶帶來消費優惠。

在職時期主力財富增長，去到退休時，曾淵滄建議調整投資組合，股份要以穩定收息為主：「不要盲目追求高股息，因為高股息可能只是因為股價低迷引致，亦即表示股份價格表現不穩定。

沽出月供計劃中的股份，機構一般都會按照正常沽售程序收取手續費。另外，月供股票用戶持有的股數未必能湊夠一「手」，當中的碎股沽出時有機會低於市價。不過中銀香港及南商則保證以正股市價沽出碎股。

[退休綢繆]