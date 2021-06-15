屯馬線效應 傲雲峰均呎重上1.9萬

明報記者 郭雯慧

中原地產分行經理楊詠滔表示，屯馬線通車帶動沿線屋苑頻以高價成交。其中傲雲峰6座中層C室，實用539方呎，2房單位，本月宣布通車後以990萬元成交，實呎18387元，高於市價水平。原業主2004年2月以222萬元一手買入單位，帳面獲利約768萬元或3倍。值得留意的是，傲雲峰同座較高層同間隔及同面積單位，今年5月政府宣布通車前僅以市價940萬易手，實呎17440元，帳面獲利約716萬元或3倍，即中層成交價較高層高約50萬元或5%。

鄺美雲近千萬沽玖瓏山2房戶

二手交投熾熱，「鄺美人」前港姐鄺美雲亦趁市旺沽出豪宅物業。土地註冊處顯示，鄺美雲（KWONG MEI WAN CALLY）持有的沙田九肚玖瓏山傲瓏閣1座中層E室，上月中以978萬元沽出。單位實用面積693方呎，2房間隔，實呎14113元。「鄺美人」2014年11月870.36萬元一手買入單位，去年1月起放售物業，最初叫價1200萬元，及至今年3月叫價調低至17%至1000萬元，並於上月減至978萬元售出單位，較去年叫價低222萬元或19%，持貨約6年半，帳面獲利107.64萬元或12%。

不過，市場亦屢見名人入市。土地註冊處顯示，有「新股女王」之稱的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹近日以1446萬元買入鴨脷洲海怡半島23座中層G室。

「新股女王」1446萬購海怡3房戶

單位實用771方呎，3房連工人房單位，上月以1446萬元易手，實呎18755元，登記買家為鍾絳虹（CHUNG KONG HUNG PAMELA），據稱是作換樓自住。原業主於2010年以738萬元購入，帳面獲利708萬元或約96%。

YOHO Town兩房750萬沽 創同類新高

另外，中原副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town第7座極高層H室，實用422方呎，2房間隔，原業主叫價760萬元，調低10萬元後，以750萬元易手、實呎17773元，成交價仍創屋苑同戶型新高。原業主2011年5月以300萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利450萬元或1.5倍。

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