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黃竹坑站晉環 家庭換樓客捧場

【明報專訊】港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸1期、路勁（1098）及港鐵（0066）牽頭發展的晉環，為港島區30年來首個鐵路上蓋的大型新盤，由黃竹坑站乘搭南港島線僅數分鐘便能到達金鐘，盡顯交通優勢。項目首批價單折實均呎雖然近3萬元，直逼薄扶林指標豪宅貝沙灣二手呎價，但仍吸引大批買家入票認購。單位實用面積由289至2083方呎不等，主打2房及3房單位，佔全盤單位數目超過六成，預料吸引家庭換樓客入場。

明報記者 李舒盈

攝影 黃志東

晉環由兩座大廈組成，關鍵日期為2022年12月31日，樓花期約20個月，提供800伙。戶型涵蓋開放式至4房間隔，當中2房戶佔274伙，佔全盤總數約34%；3房戶佔222伙，佔全盤總數27.75%。4房戶型較少，只有58伙，並會以招標形式發售。項目至上周五已累售逾590伙， 套現約130億元

主打2房及3房 4房全招標發售

發展商早前開放一對示範單位，一個連裝修及家具，一個為交樓標準無經改動；有裝修的以1A座28樓A室為藍本，實用面積1205方呎，屬4房雙套連儲物室及洗手間間隔。示範單位可見客飯廳佈局分明，整體以藍色為主調，上方以暖黃色調氣氛燈配襯。飯廳牆身鋪上鏡面，增加空間感，擺放一張藍色圓形餐桌，與整體設計非常搭襯。

客廳擺放一張弧形灰色梳化，配上一張淺藍色的地氈。廚房為L形設計，設有名牌廚櫃，提供大量收納空間，方便儲存廚房器具，亦設有大型雙門雪櫃。設計師更於廚房內劃出用餐位置，放了一張透明餐桌，展現豪宅配套格調。

設計師將靠近客廳的客房牆身拆除，改裝透明玻璃牆，增加採光度之餘，更為室內設計增添趣味。主人套房以暖黃色為主調，房內空間充足，放置雙人牀後仍可三邊上落牀。大牀兩邊放置牀頭櫃，牀頭的牆身則以特色鐵藝裝飾。套廁內有通風窗戶，浴缸及淋浴間兼備。

另一個示範單位以2B座28樓A室為藍本，實用面積856方呎，屬3房1套間隔。單位玄關位可給戶主擺放鞋櫃，玄關左側為廚房入口，廚房設有通風窗戶，附設大量名牌家電。客飯廳開則方正，並鋪設木紋地板。客廳外連30方呎露台，並以玻璃趟門作分隔，能讓戶主飽覽屋外景色。走廊通往3間睡房，最盡頭為主人套房，裏面設有凹位，可擺放一組大型衣櫃。窗戶為曲尺形設計，並外連工作平台。客房同樣開則方正實用，容易佈置家俬擺設。

會所連綠化空間逾6.6萬呎

項目內的住客會所「THE SOUTHLAND CLUB」連綠化園林空間合共逾6.6萬方呎，設有約25米長的戶外游泳池、按摩池、兒童嬉水澗、戶外園林、燒烤區、音樂室及健身室等，亦提供大型宴會廳，連接戶外泳池及用餐區，適合舉辦各式派對聚會。

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