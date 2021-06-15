經濟

香港地產

海璇3房5130萬沽 3年實蝕1388萬

【明報專訊】雖然樓市熾熱，二手成交活躍，但個別半新盤仍錄蝕讓個案。市場消息指，北角海璇一個3房單位，新近以約5130萬元售出，連使費及發展商回贈等，料原業主持貨3年多實蝕約1388萬元。

上述單位為海璇1座低層B室，實用1129方呎，3房間隔，以約5130萬元售出，實呎約45,438元，原業主2018年3月以6388.8萬元一手購入，持貨3年多，帳面蝕約1258.8萬元，而買家當時購入時獲發展商提供樓價2.975%的印花稅現金回贈，以及3.8萬元新地會會員現金回贈，若扣除釐印費及代理佣金等，料實蝕約1388萬元或21%。

雅濤閣未補價實呎15166元逼紀錄

不過，新一批「白居二」客積極入市下，未補價居屋連錄新高成交。市場消息指，香港仔雅濤閣3座高層E室，實用面積422方呎，2房間隔，享遊艇會景，以640萬元未補價易手，實呎15,166元，逼近同屋苑今年3月以實呎15,191元所創下的全港未補價居屋呎價紀錄，並屬全港次高。原業主2018年以480萬元購入，持貨約3年，額印鬆綁後易手，帳面獲利160萬元或33%。

傳赫蘭道12號8億獲洽購

另外，市場盛傳南區赫蘭道12號洋房，最新獲買家出價約8億元洽購至尾聲，以洋房實用7891方呎計，實呎逾10萬元，洋房另設6179方呎花園、泳池，以及1625方呎天台。資料顯示，原業主為一名內地客，2016年底以約6億元「買殼」購入，若物業落實以8億元售出，料帳面獲利約2億元，期內賺幅約33%。

十大屋苑端午節長假錄約23宗

十大屋苑方面，中原地產統計，十大屋苑上周末兩日錄得20宗成交，按周微升5.3%，並連續17個周末穩企雙位數成交，成交量高位橫行，若以端午節連周末3天長假計，則錄約23宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍新盤次輪銷售亦即日沽清，有部份新盤向隅客開始心急入市，帶動二手屋苑交投。美聯物業住宅部行政總裁布少明則指，二手睇樓活動趨活躍，市場屢錄高價入市個案，由於早前盤源消化速度加快，樓市升勢持續，料樓價距離突破歷史高位日子不遠。

相關字詞﹕白居二 高價成交 十大屋苑 雅濤閣 赫蘭道12號 蝕讓成交 二手成交 海璇

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