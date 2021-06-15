半山客3個月3億掃高爾夫‧御苑21伙

昨6100萬購4伙分層標準戶

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，以現樓發售的高爾夫‧御苑昨連沽4伙分層標準戶，實用由961至1048方呎，3至4房設計，成交價介乎1416.621萬至1593.405萬元，實呎14,741至15,204元，以上單位由同一買家購入，來自港島區，看好大灣區發展優勢。項目由上月至今累售15伙，包括2幢獨立洋房及13伙分層戶，套現逾3億元，全盤暫累沽390伙，套現逾46.8億元。

據悉該名買家正是早前已斥約2.66億元連購項目17伙、報住港島中半山富滙豪庭的一名買家，連同今次購入之4伙，合共21伙，作價近3.3億元。事實上，該名買家自去年11月起，先後購入3幢御林皇府洋房，共逾1.26億元，連同所購之21伙高爾夫‧御苑，共涉約4.54億元。

端午節3日長假一手沽逾450伙

端午節長假期間，除柏傲莊III次輪銷售338伙全數沽清外，信置（0083）旗下多個樓盤3日共售18伙，套現逾2億元，當中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I及III，共售出12個單位。

此外，佳明（1271）旗下太子道西明寓一伙撻訂戶昨沽出，佳明集團營業及市務總監顏景鳳指，單位為3樓A室，實用1310方呎，3房雙套連儲物房間隔，成交價4100萬元，實呎31,298元。上述單位原於2018年10月以3715.3萬元售出，惟買家近日撻大訂，估計遭沒收10%訂金涉約371萬元，而最新成交價較原有成交價高逾一成。另萬科香港何文田自由道VAU Residence，上周五開始收票，市場消息指，項目暫收約300票，若以首張價單50伙計，超額認購近5倍。另恒地啟德THE HENLEY I上載最新銷售安排，推出96伙於本周五（6月18日）以先到先得形式發售，當中20伙為上周更新價單、加價約1%之單位。