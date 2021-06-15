英皇集團正研究再推房屋共享計劃

楊政龍：曾見6人家庭擠120呎板間房

楊氏指，項目去年10月入伙，租期一年，分租予有迫切住屋需要的基層人士。「計劃是優先分配給單親家庭和少數族裔等弱勢社群，新家園在挑選租客時，曾有一個6人家庭，擠在一個僅120方呎的板間房，基本上走動的空間也沒有，適逢高陞大樓有一個單位改劃了3房間隔的單位，符合他們的住屋需要，隨即將單位再租予這家庭。」楊政龍坦言，正研究會否再有物業可作過渡性房屋。

今年擬推兩盤 畔海已上載樓書

事實上，土地審裁處上月底資料顯示，英皇上環皇后大道西高陞大樓已獲批出強拍令，底價2.59億元。英皇現持有項目約91.89%業權，僅餘下3個單位未成功收購。項目現為樓齡約55年的商住物業，佔地約2144方呎，預計可建總樓面約1.9萬方呎。

另外，楊政龍又表示，集團未來2年有多個項目推售，包括精品豪宅、洋房等，可望於今年推售的兩個全新項目，分別為已上載樓書的屯門大欖洋房項目畔海，提供8幢獨立洋房，實用面積由3290至4858方呎，以及堅尼地城爹核士街24至26A號，屬單幢式項目，提供約57伙、開放式至2房單位。他續指，稍後將會推售南區壽臣山貴重洋房項目，共15幢洋房，另亦會部署推售西半山豪宅項目等。