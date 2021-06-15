英皇戲院不足4年晉身三大院線 7戲院逾4400座位 楊政龍：疫下串流與戲院互補優勢

明報記者 甘潔瑩

英皇戲院目前共有6間戲院，共逾3500個座位，若連同已承租時代廣場戲院，英皇戲院將擁7間戲院，預計提供約4,468個座位。該集團自2017年10月在港設首間戲院以來，不足4年內，晉身全港三大院線之一，僅次百老匯及洲立影藝（MCL），兩者分別提供1.15萬及9723個座位。

中環娛樂行戲院包場比例最高達一半

楊政龍坦言，對戲院業務發展前景具信心，指有競爭才有進步，集團積極在本港、內地、甚至海外物色新據點；疫下為避免增加傳播風險，亦令「包場」比例增加。「戲院選址會考慮該區住戶及工作人口，以中環娛樂行為例，物業前身是『娛樂戲院』（King's Theatre），它是本港戲院史上具特別意義的地點，同時因中環工作人口眾多，部分上班一族收工後睇戲消遣，也吸引不少公司租用戲院作公司活動，個別月份包場客人的比例最高達50%。」資料顯示，英皇位於中環娛樂行戲院共提供219個座位，其中最細影院少至僅12座位。

英皇戲院亦有進駐民生區如馬鞍山、屯門、將軍澳日出康城等，楊氏指這些區域住戶較多，屬具消費潛力的區域。被問及疫情下，戲院曾被勒令停業，改在家中觀看串流平台的觀眾顯注增加，可會擔心對電影行業構成打擊，楊政龍指：「人與人之間的社交活動是不可或缺，正所謂『行街、睇戲、食飯』，睇戲是一個聯誼的活動、甚至是一個體驗，如大銀幕與座椅特效配合的享受，反觀串流平台是宅在家中的娛樂消遣，兩者客群稍有不同，戲院是不會被取代，兩者優勢可以互補。」

疫下特製拉環罐手工雞尾酒

楊政龍又提到，除了硬件設施外，英皇戲院亦重視禮賓服務體驗，集團是全港首間提供免手續費的電子購票系統，顧客可憑QR Code入場，體現「無紙化」，戲院內部分椅子亦配備充電設備等。同時亦因抗疫措施限制，集團將手工雞尾酒改以拉環罐形式，方便客人帶走品嘗。

目前他正著手籌備租期達8年的銅鑼灣時代廣場戲院翻新工程，平均月租逾96萬元，對於全新戲院的特色，他大賣關子，只透露以約7,000萬元重新裝修及購置設備，目標可在今年聖誕節前營業。另一邊廂，英皇戲院亦進駐澳門，今年9月在氹仔葡京人開設集團首間戲院，當中IMAX院共計466個座位，銀幕約266方米，不僅是澳門首個IMAX Laser，也是目前港澳地區最大銀幕、最多座位數目的IMAX影院。