馬泰陽：樓市「大牛市」來襲

二手承接暢旺二手住宅本年至今（截至6月7日）錄28574宗註冊，已較2020年下半年的24804宗高出約15.2%，更較2020年上半年的22099宗高出約近三成，預計今年整個上半年二手住宅註冊將突破30000宗，屆時將創自2012年下半年後新高。值得注意，樓市交投旺熱，不少人內部轉讓「自製首置」再買樓慳稅，當中更不乏名人「甩名」再入市個案。綜合土地註冊處資料，今年首4個月內部轉讓註冊個案（包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部分業權轉讓個案）錄1719宗，比起去年同期1327宗上升近三成。內部轉讓個案按年顯著上升，相信當中有不少業主透過內部轉讓過程「自製首置」身分。目前樓市氣氛熾熱，估計內部轉讓情况亦將持續出現，「自製首置」客戶料消化不少新盤供應，有望成為樓市需求動力。

疫情在疫苗接種計劃下逐漸緩和，本港經濟復蘇在望，刺激市場購買意欲。新盤百花齊放，銷情火熱，二手市場同步活躍，掀起破頂潮。與此同時，新一批「白居二」買家獲批「購買資格證明書」後，買家爭相入市，刺激資助房屋市場成交，高價成交湧現，相信下半年樓市熱潮將一浪接一浪。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]