布少明：樓市升溫 兩大力證

【明報專訊】總有朋友不明白，為什麼在疫情最嚴重時，港樓價不跌；當疫情略見放緩，港樓價即反彈？其實原因很簡單，就是市場對港樓有需求。看港樓需求升跌其實可以睇兩組數字，第一是「自製首置」個案數目。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，今年首4個月內部轉讓註冊個案（包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部分業權轉讓個案）錄1719宗，比起去年同期1327宗上升約29.5%。內部轉讓個案按年顯著上升，相信當中有不少業主透過內部轉讓過程「自製首置」身分。由於目前樓市氣氛持續向好，估計內部轉讓情况亦將持續出現，而「自製首置」將繼續為樓市帶來需求動力。