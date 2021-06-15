經濟
布少明

投資策略

布少明：樓市升溫 兩大力證

【明報專訊】總有朋友不明白，為什麼在疫情最嚴重時，港樓價不跌；當疫情略見放緩，港樓價即反彈？其實原因很簡單，就是市場對港樓有需求。看港樓需求升跌其實可以睇兩組數字，第一是「自製首置」個案數目。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，今年首4個月內部轉讓註冊個案（包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部分業權轉讓個案）錄1719宗，比起去年同期1327宗上升約29.5%。內部轉讓個案按年顯著上升，相信當中有不少業主透過內部轉讓過程「自製首置」身分。由於目前樓市氣氛持續向好，估計內部轉讓情况亦將持續出現，而「自製首置」將繼續為樓市帶來需求動力。

值得留意，去年全年共有4660宗內部轉讓註冊個案，即平均每月388宗左右；至於今年4個月錄1719宗，即平均每月則達430宗左右，可見本年首4個月平均每月宗數亦較去年全年平均高逾一成。

另一組必須考慮的數據，是「新香港人」的入市數目。美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，按已知買家姓名作分析，今年首4個月內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港一二手住宅註冊量比率錄約7.7%，比起去年首4個月約6.8%增加約0.9個百分點。因目前中港尚未通關，故估計以上內地買家當中不少為早年移居香港並持有本地永久居民身分證的「新香港人」。樓價方面，即使未能於年內通關，全年樓價仍有望錄逾10%升幅。若今年內成功通關，「北水」重臨，加「新香港人」及內地人士的追捧，預期豪宅樓價更有機會跑贏大市，升幅可逾15%。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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