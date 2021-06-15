廖偉強：精明投資者不會待薄經紀

【明報專訊】筆者從事地產行業30多年，發現能夠在市場貨源輪轉及獲利豐厚的炒家及投資者，一定非常重視地產經紀，大部分很少會剝削經紀的佣金。雖然投資者及炒家是地產經紀的「米飯班主」，但經紀亦都是投資者及炒家的財神，皆因地產經紀能第一時間掌握市場的脈搏，亦同時能夠過濾市場貨源的變化，哪一些貨源是業主急於求售，哪一些貨源是業主願意減價，好的地產代理往往能夠快速配對買賣雙方的意願，所以精明的投資者及炒家，從來都不會待薄地產經紀！
地產界一代舖王波叔在6月初剛剛舉行思念會，波叔素來長袖善舞，人緣非常好，生前更曾經講過一句說話：「人在江湖，身不由己，我唔食，身邊的人都要食，經紀都要開飯。」可想而知波叔對地產經紀是非常善待，地產經紀亦十分敬重波叔這一位超級投資者。
最近香港接種疫苗的人數急劇上升，原因很簡單，從數據顯示疫苗確實是安全，其次是香港人期望可以盡快和內地通關，方便兩地的商務及旅遊出行，至於其他國家的旅遊氣泡亦是香港人所盼望。
但最重要的原因是香港有很多商界人士響應及配合政府呼籲，其中有發展商送出住宅單位給已經接種疫苗的香港市民抽獎，還有大量機構送出豐富的現金獎賞及獎品等，這些推動足以令很多香港市民積極去接種疫苗。筆者相信在羊群效應下，今次推行疫苗的成果會很快顯現，其後限聚令便會適時放寬，通關日漸近，旅遊氣泡亦一定會實現。屆時市民會出現報復式消費，隨之而來經濟會漸漸復蘇，失業率改善，生活亦會回復正常。