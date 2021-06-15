廖偉強：精明投資者不會待薄經紀

地產界一代舖王波叔在6月初剛剛舉行思念會，波叔素來長袖善舞，人緣非常好，生前更曾經講過一句說話：「人在江湖，身不由己，我唔食，身邊的人都要食，經紀都要開飯。」可想而知波叔對地產經紀是非常善待，地產經紀亦十分敬重波叔這一位超級投資者。

最近香港接種疫苗的人數急劇上升，原因很簡單，從數據顯示疫苗確實是安全，其次是香港人期望可以盡快和內地通關，方便兩地的商務及旅遊出行，至於其他國家的旅遊氣泡亦是香港人所盼望。

但最重要的原因是香港有很多商界人士響應及配合政府呼籲，其中有發展商送出住宅單位給已經接種疫苗的香港市民抽獎，還有大量機構送出豐富的現金獎賞及獎品等，這些推動足以令很多香港市民積極去接種疫苗。筆者相信在羊群效應下，今次推行疫苗的成果會很快顯現，其後限聚令便會適時放寬，通關日漸近，旅遊氣泡亦一定會實現。屆時市民會出現報復式消費，隨之而來經濟會漸漸復蘇，失業率改善，生活亦會回復正常。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]