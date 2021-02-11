陳永傑：樓價指數年底見200點

本港住宅樓市去年在新冠肺炎疫情應跌不跌的環境之下，走勢堅穩，進入今年明顯轉強，展現大牛市升勢。

儘管美國通脹及加息陰影對全球投資市場的股市、樓市造成壓力，並預料較後時間步入縮減買債的「收水」時期。惟拜登在推出紓緩美國經濟措施及發展基建計劃之後，5月份又來一個6萬億美元的財政預算案，無形中又是另一波量寬。

美國4月份核心個人消費開支物價指數按年升3.1%。美國聯儲局金融監管副主席夸爾斯坦言，5月份通脹高於聯儲局的2%目標，但將被證明通脹是暫時性，並出月度高通脹數據不一定會導致持久高通脹，在2007至2009年經濟衰退之後，出現類似物價快速上升後，有10年時間通脹低於聯儲局目標水平。

美國聯儲局理事布雷納德稱，某些商品及服務價格暫時急升，似乎不太可能對長期通脹有影響。三藩市聯邦儲備銀行報告顯示，勞動力市場較總體數據遜色，亦反映消費持久動力欠佳。

既有新量寬，通脹亦不嚴重，將有利投資市場。而且去年本港樓市處於橫行局面，未如美國及英國樓市迭創新高那麼厲害，港樓更具炒落後條件。預計CCL將會稍後打破歷史高位190點，只要疫情受控，CCL有望今年底升至200點，全年升幅15%。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]