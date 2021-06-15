Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年6月15日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
港CPA批財匯局部分查察標準空泛 鄭中正：核數師非「必能發現造假」 樂見政府放寬業界查冊
會計界指「專業懷疑精神」主觀 易惹不同演繹
中美重要數據出爐 恒指料波幅1200點
碳中和成本增恐變另類碳稅 業界籲早作規劃
機構推氣候風險證書 27%學員來自亞洲
呷哺呷哺前CEO遭罷免執董職務
富達Ian Samson：中美通脹升溫或收水 港股短期表現料平庸
富達Hyomi Jie：年初減中資科網增現金 現看好消費股
普徠仕普樂維：全球經濟樂觀 歐美股市審慎
科濟藥業 貨源集中惹憧憬
「洗米華」傳澳門搞網購平台 模式料似HKTVmall 最快下半年面世
太陽城保貴賓廳業界龍頭位置
嘉華料今年合同銷售破百億
馬斯克又准比特幣買Tesla 須使用合理比例潔淨能源挖幣
美本周議息 「鴿派」立場料不變
殼牌擬售美最大油田 估值達780億
張兆聰：加倉中國生科電動車
余淑穎：物業加按套現應付進修開支
環球經濟數據
金子：資金湧入好倉 美團購28215
張兆聰：贛鋒鋰業可趁配股收集
謝清海：市民幸福感放首位 共建更美好香港
陳大為：G7劃一企業稅之影響
潘啓才：慢牛股百勝中國 懂財技不怕被震走
《幫你格價》：新冠奪命：人壽選購攻略
沈永年：肇慶樓價倍升機會高過深圳
徐惠芳：央行不變應萬變 匯市淡靜
謝紹榮：「躺平」避不了通脹 對冲勿買定息產品
陸振球：加股票印花稅 不如向加熱煙徵稅
陸振球：美無限QE 似古羅馬稀釋貴金屬
林少陽：高估值增長股重獲青睞
技術取勝：領展挑戰通道頂部
謝偉銓：未補價出租計劃 矛盾多效益小
蔡金強：周期之王：中遠海控
艾雲豪：疫下足球產業的逆境波
蘇沛豐：雷蛇踏收成期 中長線看3.22元
李順威：找對資產找對主題
劉思明：信義光能發力追落後
何啟聰：股價破位向上 中海油購23901
瑞銀亞洲：拜登解除微信禁令 騰訊留意購28152
摩根大通亞洲：看好議息周美股 道指留意購10239
周顯：業績後先至炒上 市場慣例
王弼：聯儲局掩耳盜鈴 商品價升
曾淵滄：中美重啟貿談 留意美金融股
湯文亮：對一個人仁慈 對一百人殘忍
陳永傑：樓價指數年底見200點
廖偉強：精明投資者不會待薄經紀
布少明：樓市升溫 兩大力證
馬泰陽：樓市「大牛市」來襲
英皇戲院不足4年晉身三大院線 7戲院逾4400座位 楊政龍：疫下串流與戲院互補優勢
英皇集團正研究再推房屋共享計劃
半山客3個月3億掃高爾夫‧御苑21伙
海璇3房5130萬沽 3年實蝕1388萬
美聯首5月增兵近1500人
黃竹坑站晉環 家庭換樓客捧場
屯馬線效應 傲雲峰均呎重上1.9萬
月供股票 小數怕長計
周顯：業績後先至炒上 市場慣例
【明報專訊】上周三，歐化傢俬（1711）的股價暴升了48%，很多人都知道我是持有這隻股票的，應該超過3年了，因此紛紛留言詢問我對此事的意見。
相關字詞﹕
財經專欄
投資二三事
周顯
上 / 下一篇新聞
港CPA批財匯局部分查察標準空泛 鄭中正：核數師非「必能發現造假」 樂見政府放寬業界查冊
會計界指「專業懷疑精神」主觀 易惹不同演繹
中美重要數據出爐 恒指料波幅1200點
碳中和成本增恐變另類碳稅 業界籲早作規劃
機構推氣候風險證書 27%學員來自亞洲
呷哺呷哺前CEO遭罷免執董職務
富達Ian Samson：中美通脹升溫或收水 港股短期表現料平庸
富達Hyomi Jie：年初減中資科網增現金 現看好消費股
普徠仕普樂維：全球經濟樂觀 歐美股市審慎
科濟藥業 貨源集中惹憧憬
「洗米華」傳澳門搞網購平台 模式料似HKTVmall 最快下半年面世
太陽城保貴賓廳業界龍頭位置
嘉華料今年合同銷售破百億
馬斯克又准比特幣買Tesla 須使用合理比例潔淨能源挖幣
美本周議息 「鴿派」立場料不變
殼牌擬售美最大油田 估值達780億
張兆聰：加倉中國生科電動車
余淑穎：物業加按套現應付進修開支
環球經濟數據
金子：資金湧入好倉 美團購28215
張兆聰：贛鋒鋰業可趁配股收集
謝清海：市民幸福感放首位 共建更美好香港
陳大為：G7劃一企業稅之影響
潘啓才：慢牛股百勝中國 懂財技不怕被震走
《幫你格價》：新冠奪命：人壽選購攻略
沈永年：肇慶樓價倍升機會高過深圳
徐惠芳：央行不變應萬變 匯市淡靜
謝紹榮：「躺平」避不了通脹 對冲勿買定息產品
陸振球：加股票印花稅 不如向加熱煙徵稅
陸振球：美無限QE 似古羅馬稀釋貴金屬
林少陽：高估值增長股重獲青睞
技術取勝：領展挑戰通道頂部
謝偉銓：未補價出租計劃 矛盾多效益小
蔡金強：周期之王：中遠海控
艾雲豪：疫下足球產業的逆境波
蘇沛豐：雷蛇踏收成期 中長線看3.22元
李順威：找對資產找對主題
劉思明：信義光能發力追落後
何啟聰：股價破位向上 中海油購23901
瑞銀亞洲：拜登解除微信禁令 騰訊留意購28152
摩根大通亞洲：看好議息周美股 道指留意購10239
周顯：業績後先至炒上 市場慣例
王弼：聯儲局掩耳盜鈴 商品價升
曾淵滄：中美重啟貿談 留意美金融股
湯文亮：對一個人仁慈 對一百人殘忍
陳永傑：樓價指數年底見200點
廖偉強：精明投資者不會待薄經紀
布少明：樓市升溫 兩大力證
馬泰陽：樓市「大牛市」來襲
英皇戲院不足4年晉身三大院線 7戲院逾4400座位 楊政龍：疫下串流與戲院互補優勢
英皇集團正研究再推房屋共享計劃
半山客3個月3億掃高爾夫‧御苑21伙
海璇3房5130萬沽 3年實蝕1388萬
美聯首5月增兵近1500人
黃竹坑站晉環 家庭換樓客捧場
屯馬線效應 傲雲峰均呎重上1.9萬
月供股票 小數怕長計
港CPA批財匯局部分查察標準空泛 鄭中正：核數師非「必能發現造假」 樂見政府放寬業界查冊
會計界指「專業懷疑精神」主觀 易惹不同演繹
中美重要數據出爐 恒指料波幅1200點
碳中和成本增恐變另類碳稅 業界籲早作規劃
機構推氣候風險證書 27%學員來自亞洲
呷哺呷哺前CEO遭罷免執董職務
富達Ian Samson：中美通脹升溫或收水 港股短期表現料平庸
富達Hyomi Jie：年初減中資科網增現金 現看好消費股
普徠仕普樂維：全球經濟樂觀 歐美股市審慎
科濟藥業 貨源集中惹憧憬
「洗米華」傳澳門搞網購平台 模式料似HKTVmall 最快下半年面世
太陽城保貴賓廳業界龍頭位置
嘉華料今年合同銷售破百億
馬斯克又准比特幣買Tesla 須使用合理比例潔淨能源挖幣
美本周議息 「鴿派」立場料不變
殼牌擬售美最大油田 估值達780億
張兆聰：加倉中國生科電動車
余淑穎：物業加按套現應付進修開支
環球經濟數據
金子：資金湧入好倉 美團購28215
張兆聰：贛鋒鋰業可趁配股收集
謝清海：市民幸福感放首位 共建更美好香港
陳大為：G7劃一企業稅之影響
潘啓才：慢牛股百勝中國 懂財技不怕被震走
《幫你格價》：新冠奪命：人壽選購攻略
沈永年：肇慶樓價倍升機會高過深圳
徐惠芳：央行不變應萬變 匯市淡靜
謝紹榮：「躺平」避不了通脹 對冲勿買定息產品
陸振球：加股票印花稅 不如向加熱煙徵稅
陸振球：美無限QE 似古羅馬稀釋貴金屬
林少陽：高估值增長股重獲青睞
技術取勝：領展挑戰通道頂部
謝偉銓：未補價出租計劃 矛盾多效益小
蔡金強：周期之王：中遠海控
艾雲豪：疫下足球產業的逆境波
蘇沛豐：雷蛇踏收成期 中長線看3.22元
李順威：找對資產找對主題
劉思明：信義光能發力追落後
何啟聰：股價破位向上 中海油購23901
瑞銀亞洲：拜登解除微信禁令 騰訊留意購28152
摩根大通亞洲：看好議息周美股 道指留意購10239
王弼：聯儲局掩耳盜鈴 商品價升
曾淵滄：中美重啟貿談 留意美金融股
湯文亮：對一個人仁慈 對一百人殘忍
陳永傑：樓價指數年底見200點
廖偉強：精明投資者不會待薄經紀
布少明：樓市升溫 兩大力證
馬泰陽：樓市「大牛市」來襲
英皇戲院不足4年晉身三大院線 7戲院逾4400座位 楊政龍：疫下串流與戲院互補優勢
英皇集團正研究再推房屋共享計劃
半山客3個月3億掃高爾夫‧御苑21伙
海璇3房5130萬沽 3年實蝕1388萬
美聯首5月增兵近1500人
黃竹坑站晉環 家庭換樓客捧場
屯馬線效應 傲雲峰均呎重上1.9萬
月供股票 小數怕長計
prev
next