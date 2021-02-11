摩根大通亞洲：看好議息周美股 道指留意購10239

如投資者希望議息前部署美股上落，可留意美股三大指數認股證，以較小注資金部署美股。較看好傳統股份表現的話，可留意道指認購證，如道指購10239，行使價36000點，實際槓桿約12倍，2021年9月17日到期。

相反，如看淡或希望對冲外圍風險，可留意相關認沽證PUT輪選擇。如道指沽10240，行使價30000點，實際槓桿約6倍，2021年12月17日到期。納指淡倉可留意納指沽10228，行使價12500點，實際槓桿約9倍，2021年9月17日到期。以上數據截至上周五。

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