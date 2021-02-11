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投資策略

瑞銀亞洲：拜登解除微信禁令 騰訊留意購28152

【明報專訊】適逢端午節，假期前的交易日（即上周五）港股高開126點後再向上攀升，惟其後表現疲弱，未能突破29000點，午市過後窄幅上落，高低波幅只有大約50點，最終升103點，收報28842點。

近日ATMXJ中只有騰訊（0700）、美團（3690）股價有零升的上落，騰訊受美國拜登解除微信、抖音的禁令後股價反而偏軟，上周五收報596元，再次失守600元。至於美團上周五股價則反彈升3%，收報307元，相信與評級機構最新報告指美團因早前的大額配股，預料財力上可應付反壟斷的潛在罰款有關。如看好騰訊、美團的投資者，可留意騰訊認購28152，行使價679.38元，2021年12月到期，有效槓桿約7.2倍；以及美團認購20098，行使價365.2元，2021年9月到期，有效槓桿約6.6倍。

瑞銀證網站：http://www.ubs.com/hkwarrants

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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