瑞銀亞洲：拜登解除微信禁令 騰訊留意購28152

近日ATMXJ中只有騰訊（0700）、美團（3690）股價有零升的上落，騰訊受美國拜登解除微信、抖音的禁令後股價反而偏軟，上周五收報596元，再次失守600元。至於美團上周五股價則反彈升3%，收報307元，相信與評級機構最新報告指美團因早前的大額配股，預料財力上可應付反壟斷的潛在罰款有關。如看好騰訊、美團的投資者，可留意騰訊認購28152，行使價679.38元，2021年12月到期，有效槓桿約7.2倍；以及美團認購20098，行使價365.2元，2021年9月到期，有效槓桿約6.6倍。

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