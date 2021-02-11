何啟聰：股價破位向上 中海油購23901

油價高企，中海油（0883）上周五強勢，高位曾升逾2%至9.27元，是約3個月高位，收市升逾1%，逐步企穩在9元關口以上。市場憧憬環境經濟疫後復蘇，或有利油價走勢，對油價較敏感的中海油或會受惠。向上有待挑戰9.5元水平，9元關口或觀望能否建立支持。

中海油9元以上出現突破，好倉錄得資金流入，好友向上換馬，不過由於近日已累積一段升幅，或可先考慮價外10%以內的認購證，待到價才再向上換馬。看好或可考慮海油認購證23901，行使價9.76元，2021年11月到期，實際槓桿約5.9倍。相反看淡可留意海油認沽證22152，行使價7.7元，2021年12月到期，實際槓桿約4.8倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]