《幫你格價》：新冠奪命：人壽選購攻略

第一步：什麼人需購人壽保險？

人壽保險的原理是投保人一旦身故，受益人就會獲得一筆過的賠償，昔日，購買人壽保險的人多為中年人，他們一般會有較多財務支出，例如供樓按揭、子女教育，或是經營生意貸款等等。自去年起，新冠病毒肺炎肆虐全球，促使購買保險總數上升，根據保險業監管局公布的2020年香港保險業臨時統計數字可見，當中個人人壽及年金（非投資相連）業務，保費收入為4639億元，按年升1.5%；個人人壽及年金（投資相連）業務，保費收入為277億元，按年升0.1%。

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強（圖）表示，自疫情起購買人壽保險的客戶大增，當中更有不少客戶購買不具儲蓄成分的定期人壽保險。疫情下購買人壽保險有年輕化迹象，有不少30歲左右的市民選購人壽保險。

第二步：如何計算投保額？

在選購人壽保險時，投保人須考慮投保額金額，一般來說會以日常生活開支計算。假設投保人有一名妻子及兩名子女，正在償還500萬元樓宇按揭貸款、每年家庭開支為30萬元，10年家庭開支為300萬元、子女教育費約40萬元及殮葬費5萬元，合共投保額應為845萬元或以上。總括而言，投保人需視乎日常開支、遺留給家人的生活費來計算投保額。

第三步：選購純人壽保險？

人壽保險方面主要分為定期人壽保險（又稱為純人壽保險）及終身人壽保險，兩者最大分別，是定期人壽保設有期限，投保人可以選擇1年、5年、10年或20年保障期，保費會相對終身人壽保險較低。終身人壽保險一般保障至100歲或終身保障，當中含有儲蓄成分，因此保費會較高。

事實上，終身壽險的最大缺點是供款期間要繳付昂貴保費支出，若中途退保，無法保證取回保證回報或紅利，愈早退保，損失愈大。

鍾建強表示，若投保人選擇有儲蓄成分的終身人壽保險，在揀選保險公司時，緊記比較保證回報及非保證回報比率。

如投資者考慮購入純人壽保險，綜合多家保險公司報價，發現網絡平台保險公司的保費可低至傳統公司保費約三分之一。以一名25歲非吸煙女性為例，假設選擇每年續保，保泰（Bowtie）年費最廉宜為243元，眾安人壽保險年費為264元。至於傳統保險公司保費偏貴，如友邦守康易定期壽險首年年費為900元，中國人壽年費更高達1720元。

選擇長年期 可確保保費不調整

若以45歲非吸煙女性來看，同樣保泰年費最廉宜，為每年679元，其次為眾安，年費752元。至於中國太平及blue的首年年費為1200元，其次較昂貴的是安盛2040元及中國人壽2720元。

要留意，每家公司可選擇投保期不同，倘若投保人選擇每年續保，就要面對保險公司每年上調保費之風險。倘若投保人選擇較長年期，就可以確保投保期內保費不會調整，但缺點是不能中途退保。

另外，投保人亦要留意投保歲數，保泰可投保年齡由18歲至65歲，最高投保額為800萬元。而blue的投保年齡僅介乎18歲至55歲，不過最高保障年齡可達至85歲，最高投保額為550萬元。

雖然傳統公司保費相對較昂貴，但最高保障年齡較高，如保誠「守衛家人」定期人壽寶可保障至95歲，但最高投保額需視乎核保及再保險而定。至於最昂貴的中國人壽智簡易保險計劃的，最高保障年齡至100歲，惟最高投保額僅為320萬元。

明報記者 黃清瑤

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