余淑穎：物業加按套現應付進修開支

蔡先生現時手持的物業估價約1000萬元，現手持的資金必須保留作日後現金流備用，因此建議蔡先生可考慮跟銀行商討將物業加按多100萬元作進修之用，如此按揭欠款會由320萬增至420萬元的借貸，沒有超越銀行壓力測試要求。而按揭供款會由現時1.6萬提升至大約2.226萬元，每月多供6260元，加按開支佔你總收入約8%，原則上可以應付得來。

如果蔡先生和家族沒有現存頑疾病歷、不吸煙及身體健康，每年1000萬元的全面保障高端醫療計劃，墊底費為港元2萬元，保費約為年繳6400元，平均每月540元便能滿足蔡先生在醫療保障上的全面需要。

因為蔡先生手持的年期壽險將於5年後期滿，建議蔡先生在身體健康和經濟可負擔的情况下，考慮投保一份約800萬元的20年定期壽險作個人責任的人壽保障，每月保費約為1000元。

每月儲1萬元投資 料提早8年還清按揭

假若蔡先生完成銀行加按100萬元、成功投保高端醫療計劃及加添800萬元定期壽險保單。每月總開支共多了7800元佔總收入約10%。同時建議蔡先生開設富彈性的定期儲蓄投資戶口，目標為每月1萬元的儲蓄作投資讓資產不斷提升增值能力。 以每年平均6%的回報來預算，在12年後蔡先生本金加回報應可儲蓄大約210萬元，運用個人儲蓄應可提早8年將所有按揭貸款歸還。雖然投資回報和按揭息口會因應市場的經濟狀况而有所調節，但持之以恒的儲蓄習慣一定可以讓個人資產增值來解決財務需要。

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]