殼牌擬售美最大油田 估值達780億

或開始增加低碳業務投資

CNBC的消息稱，殼牌正與單一或多個潛在買家談判，部分油田是殼牌與西方石油公司的合資企業所控制，料交易不會短期內達成。路透社稱，頁岩油資產的利潤相當不穩定，需透過不斷鑽探來提高產量。

近期能源巨企都面臨投資者的壓力，要求它們減少對化石燃料的投資。殼牌早前已制定目標，到​​2030年按2016年的水平減排20%，到2035年減排45%，到2050年減排100%。不過荷蘭的法院認為殼牌的目標太低，上月命令其到2030年需按2019年的水平減排45%。

由於經濟活動重啟，令原油需求增加。布蘭特期油價格昨高見每桶73.64美元，是2019年5月以來高位。紐約期油昨高見每桶71.78美元，是2018年10月以來高位。業界人士稱，今年業界的交易可能增加，雪佛龍、埃克森美孚等也打算剝離部分資產，籌集現金。

（綜合報道）

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