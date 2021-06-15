美本周議息 「鴿派」立場料不變

券商籲「策略沽空」美債

午夜前道指跌逾200點，標普500指數在接近歷史高位徘徊，以科技股為主的納指微升。持有比特幣的特斯拉（Tesla），股價早段升逾1%。

投資者過去數周放棄沽空美國國債，押注聯儲局將維持超寬鬆政策仍然合適的看法，甚至認為官員開始考慮減少資產購買為時尚早。但接受彭博社訪問的逾半經濟師預期，隨着經濟及通脹增長加快，聯儲局本周公布的點陣圖將顯示，18名政策制定者的前景預測中值，將會是在2023年至少加息一次。這將有別於3月時，多數官員預期2023年不會加息。

此外，歐盟正測試投資者對其5年內發行近1萬億美元債券的興趣，為歐盟成員國的刺激經濟措施提供資金。作為「下一代歐盟復蘇基金（NGEU）」計劃的一部分，歐盟開始登記對其發行10年期債券的需求。首批債券可能在周二定價。

（綜合報道）

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