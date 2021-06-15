馬斯克又准比特幣買Tesla 須使用合理比例潔淨能源挖幣

馬斯克昨日的表態，是回應南非資產管理公司Sygnia行政總裁Magda Wierzycka質疑他屢次在Twitter放風，有操控比特幣價格之嫌。Wierzycka尖銳批評馬斯克，發帖公布特斯拉以15億美元購入比特幣，推高價格繼而在高位出貨，「若比特幣是一家上市公司，馬斯克理應受到美國證交會（SEC）調查」。

馬斯克為此在香港時間周一凌晨1時42分在Twitter發帖，稱特斯拉僅出售約10%的比特幣持倉，強調出售目的是為了測試比特幣的流動性。他同時表示，只要確認比特幣「開採」使用約50%「合理」比例的潔淨能源，特斯拉將恢復接受比特幣支付。

比特幣重上4萬美元關口

劍橋替代金融研究中心（CCAF）估計，目前約39%的加密貨幣「採礦」由可再生能源提供動力，當中主要來自水力發電。FTX數碼資產衍生品交易所的銷售主管Jonathan Cheesman稱，馬斯克所訂的50%目標並不遙遠，加上七國集團（G7）對加密貨幣及數碼創新的態度，持中立甚至樂觀的態度，令新一輪反彈已經開始。

馬斯克在社交媒體發表有關加密貨幣的評論，經常導致比特幣等加密貨幣價格暴升或暴跌。特斯拉在2月向SEC提交申報文件，披露購入了價值15億美元的比特幣，並表示將接受比特幣作為支付工具，觸發比特幣之前一波的升浪。

至3月底，特斯拉在北美市場開始接受比特幣支付，令比特幣價格繼續扶搖直上，至4月中更升穿6.4萬美元，創歷史新高。根據特斯拉的財報，該公司在首季出售價值2.72億美元的比特幣，從中獲利1.01億美元。

不過到5月中，特斯拉突然停止接受比特幣買車，原因是憂慮比特幣的「挖礦」和交易令氣候暖化加劇。比特幣價格由5萬美元以上應聲急挫，加上中國監管機構加強打擊加密貨幣的交易及「掘礦」活動，導致比特幣價格一度失守3萬美元。

指狗狗幣是「騙局」 價格腰斬

除被質疑涉嫌操縱比特幣，馬斯克之前也長期「唱好」狗狗幣。不過他上月在美國綜藝節目《周六夜現場》（Saturday Night Live）承認狗狗幣是「騙局」（hustle），令狗狗幣價格由0.7美元高位腰斬。今年初，美國散戶上演「逼空大戰」之際，馬斯克似乎也加入煽風點火，發帖直指「沽空是一場騙局」，似乎在力挺散戶。

SEC於2018年曾指控馬斯克在社交網絡發布有關特斯拉可能被收購的消息，涉嫌觸犯證券欺詐。雙方其後和解，馬斯克同意讓特斯拉的律師監督其在社交媒體的言論。

不過《華爾街日報》近日報道，SEC去年曾警告馬斯克兩次違反法院頒令，發帖前未獲公司律師的批准。

（綜合報道）

[國際金融]