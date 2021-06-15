嘉華料今年合同銷售破百億

維港匯一期及三期錄逾40億元

林鋈鎏表示，集團就算面對2020年疫情干擾經濟，最終仍錄得銷售收入115億元，連續6年保持過百億元銷售紀錄。

他續稱，今年集團自合資項目維港匯一期及三期錄得銷售逾40億元，加上上海浦東嘉瀧匯已售229個單位套現約27億元等，合計到今年4月底共錄得合約銷售約80億元，料大部分於今年度內入帳。因此他對今年度銷售成績保持信心。年內嘉華擬因應近1、2個月大宗成交反應良好，部署推售嘉林邊道2號5座洋房，到今年第四季亦有機會推售元朗錦上路第一期2200個單位項目，亦計劃於第三季推售蘇州相城區高鐵新城280個單位，及擬於12月份推售南京江寧區380個單位。

嘉華在去年錄得的合約銷售中，林鋈鎏料，約105億元未入帳的項目絕大部分可於今年度入帳，相信有助負債比率由去年底約38%，進一步下降。

土儲185萬平米 足5至6年發展

同時，嘉華持續增加土地儲備，儘管面對地價、人工等成本上升，但是他們過去已與第三方合作、經產權交易所購置較便宜的土儲等方式控制入貨成本，令到過去3至5年的淨利潤率保持在20%，盼將來維持下去。現時其土地儲備達185萬平方米，料足夠未來5至6年發展。

嘉華去年的租金收入受酒店業務表現不理想拖累，全年收入才6.3億元，按年跌9%。不過，林鋈鎏強調，主要租盤上海嘉華中心出租率仍高達98%，在當地租盤供應較多下，仍有空間加租1%至2%。他預期，集團的租盤樓面會由現時的28萬平方米，隨著上海盈凱文創廣場逾2萬平方米租出，加上未來南京尚有約20萬平方米租盤投入市場，料有助推動租金收入上升及支持向股東提供穩定股息。

最近香港不時有新聞傳出有企業推出不同計劃鼓勵市民接種新冠肺炎疫苗，林鋈鎏指出，不同發展商有不同動作，各有各做。他說：「集團亦有支持員工接種疫苗，不會太拘泥於是否送樓或提供獎賞鼓勵他人。」

明報記者 陳偉燊

[專訪]