科濟藥業 貨源集中惹憧憬

撰文 盧嘉偉

科濟藥業上周四已截止認購，股份將於周四掛牌。若以發行上限價32.8元計，市值達186億元。聯合保薦人高盛及瑞銀。集團為「B牌」（即未有盈利）的生物醫藥研發企業，直至目前為止仍未有主營收入。去年集團錄得10.64億元人民幣虧損。

翻看今年以來，本港共有4家生物科技公司上市，當中三家掛牌首日升幅介乎1.24%至2.15倍，餘下一家則「潛水」14.76%。可見贏面大，但股價表現相當波動。

今年來4隻生科IPO 3隻升

集團專注治療血液惡性腫瘤及實體瘤的CAR-T細胞療法，並已開發升級版靶向B細胞成熟抗原（「BCMA」）的CAR-T產品CT053，為唯一核心候選產品。截至最後可行日期，科濟已在中國、美國及加拿大獲得7項CAR-T療法的IND許可，論規模及數量在中國所有CART-T公司中排名第一。同時，亦是第一家及唯一一家就CT053獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）再生醫學高級療法（或RMAT）認定的公司。

科濟眾多研發藥品當中，用於治療R/R MM（一種血液惡性腫瘤）的CT053處於最成熟的研發階段，於中國已進入關鍵的II/III期臨牀實驗。其餘大部分研發中療法則大體處於臨牀I期階段中。

專注CAR-T療法 未來治癌重要方向

所謂CAR-T療法（嵌合抗原受體T細胞療法），較為易於理解的說明，便是利用基因修改技術，於體外培養、激活帶有識辨癌細胞能力的免疫細胞，然後再注回患者體內，以撲殺癌細胞。相較其他治癌療法，CAR-T療法更能針對性、根治各種特定癌細胞，同時CAR-T細胞在患者體內可持續有效長達數周或數月，減少患者用劑量及副作用風險。

由於被視為能根治癌症的有效療法，市場未來增長可觀。根據弗若斯特沙利文研究報告，按銷售價值計，預計全球CAR-T細胞療法市場的銷售價值至2024年將達至66億美元，2019年至2024年的複合年增長率為55.0%；至2030年更將達至218億美元規模（見圖2）。

全球CAR-T細胞療法市場增長快速

目前而然，並無CAR-T細胞療法獲批准在中國上市。在美國則有5種CAR-T產品已獲FDA批准上市，當中最先推出市場的兩隻產品：諾華（NVS）旗下的Kymriah及吉德利（GILD）旗下的Yescarta銷量，於2018年至2020年分別錄得複合年增長率84.1%及28.7%，可見市場對CAR-T療法的需求殷切。

本港上市公司當中，有參與CAR-T研發業務的，主要有金斯瑞生物（1548）旗下的傳奇生物（LEGN）、藥明巨諾（2126）、永泰生物（6978）以及復星醫藥（2196）（透過與吉德利合營企業復星凱特涉足CAR-T療法）。其中，藥明巨諾及復星凱特旗下產品，同樣於去年向國家藥監局提及新藥申請（NDA），屬「行得較快」首指CAR-T企業，預計今年有機獲批准在中國上市。故科濟產品日後推出市場，估計已需與市面上同類型產品競爭。

9基石投資者佔全球發售逾六成

不過，科濟於CAR-T市場亦有若干優勢，包括擁有中國首個獲得CAR-T細胞藥品生產許可證的生產設施，同時如上述，旗下產品同時於美加等地進入臨牀實驗階段，未來潛在市場可觀。

另一點要注意是次科濟共引入9名基石投資者，當中包括知名藥企LAV、新華資本、CloudAlpha等等，以中間價計算，全體基石投資者總共認購股份，佔是次全球發售股份的60.38%（假設超額配售股並無行使），如同慣例，股份設有6個月禁售期。

考慮集團業務的獨特性，貨源較為集中，以致近期市場對生物醫藥類股份的評價趨向正面，估計科濟上市後初期股價表現可向好。

[新股巡禮]