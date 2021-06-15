普徠仕普樂維：全球經濟樂觀 歐美股市審慎

普樂維表示，全球主要國家去年首季先後爆發新冠病毒疫情後，各國政府隨即推出史無前例的經濟刺激措施，而且近月疫苗接種進度理想令疫情新增確診個案回落，勢將釋放在疫情期間被抑壓的消費投資需求，並推動今年經濟復蘇及企業盈利反彈，當中，旅遊及餐飲等服務相關行業收入將隨經濟重啟而大幅回升；由於去年受累疫情的低基數影響，美國今年GDP按年增長率更有望接近8%，超越包括中國在內的新興市場國家。

不過，普樂維認為，上述利好因素已經充分反映，因此美國以至全球股市過去逾一年以來均表現強勁，他強調，必須要注意的是，由於來自政府的強勁經濟刺激不可能無止境地繼續，故在邁向2022年之際，他預計大部分經濟體的按年增長將放緩（見圖1），事實上，目前的市場焦點是今年全球經濟增長動力能否持續到明年。

五大因素推升美通脹 聯儲局收水存變數

除了全球經濟增長明年或放緩外，通脹亦正在升溫，美國商務部上周四公布，當地消費物價指數（CPI）上月按年增長5%，屬2008年8月以來近13年以來最高，令聯儲局面對愈來愈大的收水壓力。普樂維分析，美國的確有機會在較長時間面對較高通脹的風險（Higher inflation for longer is a risk），原因包括：

（1）疫情帶來非典型的經濟衰退；

（2）勞工市場正轉趨緊張；

（3）過去一段時間商品投資不足；

（4）經常帳赤字正在擴大；

（5）財政刺激令通脹火上加油。

因此，普樂維指出，即使根據普徠仕的基準預測，聯儲局不會在今年或明年加息，但它實施緊縮貨幣政策的步伐（包括何時減少、停止買債、縮表）仍存在變數。

較看好日澳新興市場 中資股要慎選

在面對經濟增長放緩及通脹升溫央行收水兩大不明朗因素夾擊的情况下，普樂維指出，過去逾一年環球央行放水推高資產價格後，美國及歐洲股市的綜合估值（即未來12個月市盈率、市帳率及市值對現金流比率的平均值）分別處於過去15年最高估值的99%及95%，故他現對有關股市持審慎態度（見圖2）；作為比較，目前他相對看好日本和新興市場股市，原因是這些市場的價格尚未反映修訂後的盈利預測，他亦看好受惠商品價格上升的澳洲股市。

目前普樂維相對歐美股市看好新興市場股市，中國股市規模屬新興市場最大，當然亦值得留意。不過，普樂維指出，即使MSCI中國全流通指數去年回報為26%，但當中近800隻成分股中，50%期內錄得跌幅，而升幅在50%或以上的亦達16%，可見股價差異可大，反映投資中國股市時選股的重要。

價值股料續跑贏增長股 可留意金融股

另外，普樂維預測，全球價值股過去6個月跑贏增長股的趨勢將會持續，原因是價值股普遍較受惠於經濟復蘇，當中，金融股受惠利率正常化及撥備減少，股價仍有進一步反彈的空間。

普徠仕美國股票投資組合專家Eric Papesh在《Money Monday》第269期（去年10月5日出版）封面故事曾指出，市場聚焦於美國經濟已於去年第二季見底，步入復蘇周期，加上市場資金充裕，利好美股，而他尤其看好科技、醫療及工業股，並預料小型股跑贏大型股，準確預測過去大半年美股走勢，因此，普樂維今期對美股轉趨審慎的觀點亦值得讀者重視。

[封面故事]