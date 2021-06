普徠仕普樂維：全球經濟樂觀 歐美股市審慎

【明報專訊】普徠仕亞太區多元資產方案主管普樂維(Thomas Poullaouec)表示,目前他對全球經濟樂觀,卻對股市審慎(Bullish on the Economy, Cautious on Stocks),原因是即使經濟先後獲政府財政及貨幣政策刺激、疫苗接種帶動經濟重啟,被壓抑需求(Pent-up Demand)釋放等正面因素支持,惟經濟增長動力或於明年放緩,而股市現時估值昂貴,當中,他看好澳洲、日本及新興市場多於歐美股市,並且預料價值股延續近月跑贏增長股的趨勢。