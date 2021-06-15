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富達Hyomi Jie：年初減中資科網增現金 現看好消費股

【明報專訊】由Hyomi Jie管理的「富達中國消費動力基金」截至4月底資產值高達66.08億美元（約515億港元），屬規模最大的中國股票基金之一，而且該資產值較去年9月底時的38.75億美元（約302億港元）勁升逾七成，估計期內除每單位淨值上升外，亦受惠新資金流入。Jie上周四在富達國際投資研討會上介紹今年以來的投資部署，值得參考。

Jie表示，旗下基金在今年初已轉趨防守，減持了部分中資科網龍頭股鎖定利潤，「它們仍然是好公司，惟當時估值實在偏高」，將現金水平調高到4%至6%，較通常處於的2%至3%水平為高。

內地通脹升溫 選股重視定價能力

被問及內地通脹升溫將如何影響選股策略時，Jie表示，最重要是上市公司具備定價能力（pricing power）及經歷過考驗的商業模式（tested business model），可將通脹上升帶來的成本壓力轉嫁予客戶，例如具品牌的消費股。

據統計，中國人均GDP從2000年至2006年大約翻一番，至2013年再次倍翻，而預計到2024至2025年又將再翻一番。Jie分析，在人均GDP增長如此迅速的情况，不少內地年輕人消費能力及意欲均屬強勁，而且他們對中華民族及文化感驕傲，本土品牌自然會應運而生，愈做愈強。

科網龍頭若能適應監管保增長 可候低吸

Jie續說，她今年初減持中資科網龍頭股後，會待適當時機再次增持。她解釋，中資科網龍頭股近月受累反壟斷調查而股價明顯調整，其實中央對該板塊加強監管有周期可尋，3年前（2018年）便曾試過嚴控網上遊戲，關鍵要看上市公司如何適應監管、在新監管環境下維持盈利增長動力，她表示：「我們現時並非處於加強監管周期初始，也非處於加強監管周期尾聲，最重要是看個別上市公司的情况，也要留意估值。」

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