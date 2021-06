富達Ian Samson：中美通脹升溫或收水 港股短期表現料平庸

明報記者 葉創成

恒指上周微跌75點或0.26%,延續本季以來的橫行格局,而美股三大指數道指下跌、標指納指上升,表現參差。富達國際基金經理Ian Samson接受訪問時表示,經過去年3月下旬至今年初由超寬鬆貨幣政策帶來強勁表現後,本港及其他亞洲股市過去幾個月轉趨橫行實屬正常,而且中國採取較為中性的財政、貨幣及監管政策也為市場帶來逆風,抵消全球經濟復蘇支持企業盈利的正面影響。

Samson預期在本季餘下時間、下季甚至第四季,中國政府仍可能不會出台比較寬鬆的政策,港股短期表現仍可能會平庸,即使中期基本因素仍屬理想。

美匯上周突轉強 或預示聯儲退市

值得注意的是,美匯指數上周俏升0.46%,是3月末周以來最大升幅,收報90.555,逼近50天線(見圖1)。Samson分析,美匯本季曾轉弱,原因是美元作為全球避風港,當全球經濟氣氛改善,風險資產錄得正回報,美元往往便會轉弱,而且目前持有美元基本上屬無息收;不過,向前望的話,Samson指今年餘下時間強美元屬主要市場風險:「如果美國政府推出非常大型財政刺激令當地經濟增長及通脹領先全球,聯儲局便會開始從現時超寬鬆貨幣政策中退出,也就是說,我們會看到退市(tantrum)為市場帶來的不良影響,這會支持美元匯價。」

美國聯儲局上次預告為退市展開序幕,是2013年5月22日時任主席的伯南克出席國會聽證會時表示當局可能會收水,即減少以QE購買債券的規模,隨即為全球市場帶來震動,恒指當年6月25日最低報19430點,與5月22日收報23261點比較,短短一個月多便勁跌3831點或16.46%(見圖2)。

美股料延續牛市 長債息續向上

在2013年5月22日聯儲局預示退市後,跟着數年美股繼續上升,美國10年期國債孳息率亦反覆向上,Samson認為,是次退市美國股債亦有機會重演上述走勢。

Samson解釋,受惠於財政刺激及接種疫苗進度理想,目前美國經濟增長強勁,雖然市場也有一些不明朗因素,例如政府或調高企業稅、個別估值偏高股份在實質利率上升過程中料受壓,但只要細心選股也有投資機會,該行現時便比較看好受惠利率上升的金融股;他續說,市場現對美國通脹的預期已屬歷史偏高水平,而聯儲局正在推出的QE買債計劃卻令政府通脹掛鈎債券所反映的「實質利率」處於難以置信的低位,當局若於明年初開始減少買債的話,美國強勁經濟增長及巨額財政開支將令國債名義息率及實際息率走高。

美國經濟轉強 通脹具黏性屬正常

總結是次訪問時,Samson指出,即使預期美國經濟轉強,通脹料不會失控飈升。他亦指出,經濟增長加快及刺激政策很自然會帶來更高通脹,經濟規律從來如此,這樣的話,當現時美國經濟展望轉趨樂觀,而白宮仍維持刺激政策,通脹將在未來幾季高企於2%以上;即使早前急升的商品價格稍後或會回調,但服務業價格若持續上升,將會形成具黏性(Sticky)的核心通脹,他認為不需要對此過分憂慮,因為這大致上屬經濟強勁而所導致的徵狀而己,很多資產在此情况下可以有理想表現。

富達國際前瞻聯儲局貨幣政策有上佳往績,例如該行固定收益基金經理Peter Khan在《Money Monday》第217期(2019年9月23日出版)封面故事預測美國經濟增長動力轉弱,聯儲局2020年會進一步減息甚至重啟量寬(QE),故當時旗下基金超配低風險的美國國債;結果2019年9月至2020年3月期間聯儲局將聯邦基金利率由2厘減至零水平,並且於2020年3月23日宣布無限QE至今。因此,Samson在今期對聯儲局或於明年初開始減少買債的預測亦值得重視。

事實上,上周公布的中美通脹數據均高於預期亦屬市場焦點:中國生產物價指數(PPI)上月按年飈9%,升幅較4月的6.8%擴大,也較市場預期的8.5%更高,屬2008年9月以來最高;美國消費物價指數(CPI)上月亦按年增長5%,高於預期的4.7%,亦屬2008年8月以來最高,期內扣除食品及能源價格的核心CPI上升3.8%,屬近30年以來最快增長。

中美上月通脹升溫 G7會議達財政刺激共識

由於上述中美通脹數據均屬2008年第三季以來最快增長,而當年9月便出現美國投行雷曼兄弟破產引爆全球金融海嘯經濟衰退股市大跌,預料已引起政策制定者警惕,上周末在英國舉行的7大工業國(G7)領袖峰會,英國首相約翰遜在致辭時便提到G7領袖是次要小心「避免重犯2008年大衰退時的錯誤,令經濟復蘇沒有全面到達社會不同階層」(not to repeat the mistakes of the last great crisis, the last big economic recession of 2008 when the recovery was not uniform across all part of society),似乎在暗批當年以量寬(QE)印錢導致過去10多年窮富懸殊加劇,是次會議亦達成共識要繼續以財政政策刺激經濟,未有提及會維持超寬鬆的貨幣政策。

