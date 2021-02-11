呷哺呷哺前CEO遭罷免執董職務

【明報專訊】連鎖火鍋股呷哺呷哺（0520）近月出現連番人事地震，前行政總裁趙怡繼上月遭解任後，上周五（11日）更遭罷免其執行董事職務。集團昨表示，由於趙怡的管理方式及理念與董事會其他成員存在重大差異，且允許她繼續參與公司管理，將不符合整體最佳利益，強調是次罷免生效將不會對集團的營運造成重大不利影響。
疑高端品牌表現不符預期
集團上月曾表示，由於若干子品牌的表現未能達致董事會預期，故解除趙怡作為行政總裁的職務，由創辦人兼主席賀光啓重任行政總裁一職。呷哺呷哺目前有三大火鍋品牌，包括呷哺呷哺、湊湊和in xiabuxiabu。市場人士推測，集團所指不達預期的子品牌，相信是由趙怡於2019年創立高端品牌in xiabuxiabu。
另一個子品牌「湊湊」在2016年設立，對中高端市場，在5個財年間發展迅速，從零開始至去年底的已擁有140間分店，更佔集團總收入近33%，幾乎可與主品牌呷哺呷哺平分秋色，成為增長動力。不過，隨着「湊湊」功臣兼行政總裁張振緯今年4月離任，更揚言自行創業經營火鍋生意，投行高盛認為將帶來有關執行風險，加上公司尚未提供新任命時間表，故將呷哺呷哺目標價削14%至18元。
事發後一個月，集團再解任另一高管趙怡，觸發市場憂慮湊湊的增長前景，在人事地震中的呷哺呷哺，股價由年初至今，已由高位27.15元，跌至上周五的8.57元，跌幅接近七成。