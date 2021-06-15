機構推氣候風險證書 27%學員來自亞洲

【明報專訊】上市企業及金融界日益注重可持續發展及ESG（環境、社會責任及管治）及氣候風險，引發對相關培訓需求增加，全球風險專業人士協會（GARP）因此專門開發可持續發展及氣候風險證書（SCR）配合。該會風險學院聯席總裁Jo Paisley表示，去年註冊報考SCR者有27%來自包括中港等亞洲地區，今年來自亞洲的報考比例還在提升，反映亞洲地區對氣候風險日益重視。
更好應對氣候轉變風險管理
提供金融風險管理及能源風險專業證書著稱的GARP，去年開設SCR證書課程，Jo Paisley冀這有助學員掌握對氣候問題帶來的金融風險，以至對信貸、市場、流動性、營運及法律等影響的分析技巧，最終幫助學員所屬組織推行更佳的應對氣候轉變風險管理。課程料需時約100小時研習。
GARP還與香港綠色金融協會合作，向本地銀行業界貫輸對氣候金融風險及SCR課程相關知識。
以Jo Paisley所見，亞洲地區對氣候問題的重視程度正快速趕上。她以SCR為例，單在去年有來自60個國家及地區逾1000人註冊報考，包括中港在內的亞洲區報考者便佔27%，今年增至逾1300人報考，亞洲考生佔比增至29%。由於該課程涵蓋「氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）」框架相關內容，該框架又有助全球將氣候風險匯報標準化，她料課程內容的適用範圍因此可延伸至非金融行業。
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