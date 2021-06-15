經濟

碳中和成本增恐變另類碳稅 業界籲早作規劃

【明報專訊】香港上市及私人企業近年對ESG（環境、社會責任及管治）及氣候風險問題日益重視，隨着內地加緊推進2060年實現碳中和，會計業界人士提醒，在中港經營的上市企業務有需要遵守內地最新要求。另由於推動碳中和的成本日高，恐變成另類碳稅，該行建議業界早作規劃，並着手對ESG問責機制所需人手培訓。

市場趨重視ESG 納投資準則範圍

畢馬威中國商業報告和企業可持續發展服務主管合伙人朱文偉指出，推動ESG的障礙在於企業是否接受ESG的概念及改變商業模式。不過，該行全球可持續金融事務聯席主席兼中國合伙人吳柏年稱，近18個月市場對ESG重視的程度已有改變，金融界、證監會及金管局均要求銀行及金融業作出與ESG相關風險披露，包括國外養老基金、主權基金等基金界亦有將ESG納入投資準則範圍，標普及MSCI等評級機構亦就ESG範疇給予評級。

在推進ESG同時，隨着香港及內地分別提出2050年及2060年實現碳中和，朱文偉指出，這已對在中港營業的公司產生影響，並表示：「就算內地推進碳中和的時間表與香港有異，在內地經營的香港上市企業都要遵守及留意」，他更預期內地的要求會愈來愈多，上市公司不得不防。

籲港發展碳排放權交易平台

業界落實碳中和時，減碳工具的成本正在提升，歐盟的排放交易體系下之排放配額碳價（EUA）更由2016年7月每噸4元歐元左右，5年內大升至近期約45歐元。吳柏年形容：「現時碳配額求大於供，已構成另類碳稅。」企業若定下減碳目標後未能落實碳中和，無論購買碳配額、碳抵消工具，甚至着手種樹、落實碳捕集及封存等，均見成本日高。企業將來或要在日常運作方面，因應減少派員飛行，甚至購置電腦、租用樓面、決定開會地點時，難免考慮更多碳足跡的問題，亦顧及到供應方有否做好減碳或ESG。他認為在這個情况下，具透明度及國際性的香港市場，應該發展碳排放權交易平台配合需求。

從公司管治角度看，朱文偉稱，儘管未有要求成立專責委員會跟進ESG及碳中和，但他建議，在公司架構內須有人問責、執行及持續監管，建立持續的架構、分權，同時達至上、下雙向溝通。

明報記者

相關字詞﹕吳柏年 朱文偉 畢馬威

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