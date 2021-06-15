中美重要數據出爐 恒指料波幅1200點

多國會於本周公布利率決定（見表）或經濟數據，市場聚焦於美國聯儲局當地時間今日起一連兩天議息，彭博日前報道，料基準利率維持0至0.25厘不變，報道亦調查51名經濟學家，受訪者認為聯儲局不急於縮減貨幣刺激措施，四成受訪者預計聯儲局到8月底才開始朝縮減買債規模行出第一步。

中國「三頭馬車」增速料回落

此外，內地周三（16日）將公布俗稱「三頭馬車」的工業、投資、消費等方面的5月數據，平安證券首席經濟學家鍾正生本月初發布前瞻，指低基數對經濟數據的影響續轉弱，料5月工業增加值、固定資產投資及社會消費品零售總額的增速分別回落到8.9%、16.4%及13%。

溫傑表示，議息倘無意料之外，或多或少支持美股科技股，但相信對港股幫助不大，權重比例較高的騰訊（0700）、阿里（9988）等中資科技股仍受反壟斷法陰霾籠罩，近期表現亦弱勢，「它們倘不升，恒指亦難靠內銀、金融股帶動」。至於「三頭馬車」數據，他認為按年低基數的影響確今年餘下時間會減弱，但公布的數據倘不太差，市場都會接受這些數據純屬回穩。

專家薦內地物管港地產股

他認為內地物管股、香港地產股都是目前值得留意的板塊，前者近期有資金流入，且政策風險相對較小，料美國議息結果、內地經濟數據公布即使轉弱，對該板塊影響較微；後者受惠疫情好轉，新樓銷售暢旺等因素。