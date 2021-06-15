會計界指「專業懷疑精神」主觀 易惹不同演繹

財匯局指質詢不足 過分依賴管理層陳述

該名人士續表示，相信新監管機構獲得監察權力不久，業界對各項標準均仍處在「適應期」。他表示，理解於不同時期，外界會對核數師有不同要求，但相信核數界也需要時間適應。根據財匯局報告，缺乏專業懷疑精神的例子，包括對於管理層所採用的關鍵假設質詢不足，過於依賴管理層陳述；未能就複雜和不尋常的商業理據及舞弊風險提出充分質詢；欠缺考慮事實證據等。

業界暫未有適應財匯局新風，而政府已急速推進下一步改革。財庫局上周二（8日）以網誌形式公布，決定再度為財匯局擴權，監管範圍延伸至私人公司核數師、專業會計師，並接管執業會計師（CPA Practising）發牌等權力，機構將改名為「會計及財務匯報局」（會財局）。