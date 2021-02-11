經濟

港CPA批財匯局部分查察標準空泛 鄭中正：核數師非「必能發現造假」 樂見政府放寬業界查冊

【明報專訊】上市公司核數師監管機構財匯局自改組後動作頻繁，本月初當局發布查察報告，批評上市公司核數質素令人失望。改組前擔任核數監管機構的香港會計師公會多年來甚少有類似高調評論，香港會計師公會會長鄭中正上周一（7日）接受本報訪問時表示，對財匯局的查察結果不感意外，而公會自2007年起，亦有每年查察，相信兩者結論方向一致。惟他直言，認為當局所設「專業懷疑」標準較為「空泛」，又坦言留意到近期有監管者稱核數師「必定」可發現造假數情况，對此說法並不認同。

明報記者 馬迪帆

財匯局最新報告指出，查察核數項目中有逾七成被認定為不合格。鄭中正則引述同年公會報告指出，公會認定有23%核數項目是「需要跟進行動」。雖然差異看似巨大，但他解釋，當局標準是將「需要改進」及「需要重大改進」均視為不合格，因此比例極高。

回應收緊查冊影響不大：不理解執業過程

他指出，當局於報告中提出的「專業懷疑」，相信很難劃線判斷，公會一般會根據是否跟隨程序、是否檢閱審核假設等具體指標，評估項目質素。他表示，未來會就標準設立方面與財匯局交流。有核數界人士亦表示，「專業懷疑」說法較為主觀，或令人產生不同演繹（見另稿）。

業界近期另一風波，源於政府提議收緊董事查冊。方案於上周六（12日）塵埃落定，執業會計師最終獲納入「指明人士」範疇，繼續可取得現有查冊資料。不過，早前財匯局回應傳媒時則稱，收緊查冊對核數師工作影響不大。鄭中正於訪問中不點名批評該論調，認為是「概念錯誤」及「不理解核數師執業過程」。他強調，核數師由審查客戶背景的反洗錢工作到查閱關聯交易，均需要查冊，且並非時刻都能獲取客戶以及關連人士的同意。他補充，若無法查冊，會計師工作將如同「大海撈針」。他上周六最新回覆本報時表示，樂見政府接納意見。

「會內普選」諮詢完結 反應平平

會計師公會為本港最大專業團體，多年一向有意推動「會內普選」。鄭中正去年於公會選舉中勝出，為首名立場傾向改革選舉方式的「改革派」會長，現時任期已過半。他任內「一人一票選會長」選舉方案終於出爐，並於今年5月底結束會員諮詢。不過，他透露，會員對諮詢反應平平，僅收到數百份回應。

翻查資料，公會會員有約4.6萬人之多。鄭中正表示，回應人數少，或因會員對3項方案均不支持，而公會仍要研究意見，才能決定是否推進方案。他續指，無論結果如何，理論上是可以現有選舉及「普選」同步進行，惟後者只是作為「民意調查」。

相關字詞﹕專業懷疑 鄭中正 會計師公會 查冊 財匯局

上 / 下一篇新聞

會計界指「專業懷疑精神」主觀 易惹不同演繹
會計界指「專業懷疑精神」主觀 易惹不同演繹
中美重要數據出爐 恒指料波幅1200點
中美重要數據出爐 恒指料波幅1200點
碳中和成本增恐變另類碳稅 業界籲早作規劃
碳中和成本增恐變另類碳稅 業界籲早作規劃
機構推氣候風險證書 27%學員來自亞洲
機構推氣候風險證書 27%學員來自亞洲
呷哺呷哺前CEO遭罷免執董職務
呷哺呷哺前CEO遭罷免執董職務
富達Ian Samson：中美通脹升溫或收水 港股短期表現料平庸
富達Ian Samson：中美通脹升溫或收水 港股短期表現料平庸
富達Hyomi Jie：年初減中資科網增現金 現看好消費股
富達Hyomi Jie：年初減中資科網增現金 現看好消費股
普徠仕普樂維：全球經濟樂觀 歐美股市審慎
普徠仕普樂維：全球經濟樂觀 歐美股市審慎
科濟藥業 貨源集中惹憧憬
科濟藥業 貨源集中惹憧憬
「洗米華」傳澳門搞網購平台 模式料似HKTVmall 最快下半年面世
「洗米華」傳澳門搞網購平台 模式料似HKTVmall 最快下半年面世
太陽城保貴賓廳業界龍頭位置
太陽城保貴賓廳業界龍頭位置
嘉華料今年合同銷售破百億
嘉華料今年合同銷售破百億
馬斯克又准比特幣買Tesla 須使用合理比例潔淨能源挖幣
馬斯克又准比特幣買Tesla 須使用合理比例潔淨能源挖幣
美本周議息 「鴿派」立場料不變
美本周議息 「鴿派」立場料不變
殼牌擬售美最大油田 估值達780億
殼牌擬售美最大油田 估值達780億
張兆聰：加倉中國生科電動車
張兆聰：加倉中國生科電動車
余淑穎：物業加按套現應付進修開支
余淑穎：物業加按套現應付進修開支
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：資金湧入好倉 美團購28215
金子：資金湧入好倉 美團購28215
張兆聰：贛鋒鋰業可趁配股收集
張兆聰：贛鋒鋰業可趁配股收集
謝清海：市民幸福感放首位 共建更美好香港
謝清海：市民幸福感放首位 共建更美好香港
陳大為：G7劃一企業稅之影響
陳大為：G7劃一企業稅之影響
潘啓才：慢牛股百勝中國 懂財技不怕被震走
潘啓才：慢牛股百勝中國 懂財技不怕被震走
《幫你格價》：新冠奪命：人壽選購攻略
《幫你格價》：新冠奪命：人壽選購攻略
沈永年：肇慶樓價倍升機會高過深圳
沈永年：肇慶樓價倍升機會高過深圳
徐惠芳：央行不變應萬變 匯市淡靜
徐惠芳：央行不變應萬變 匯市淡靜
謝紹榮：「躺平」避不了通脹 對冲勿買定息產品
謝紹榮：「躺平」避不了通脹 對冲勿買定息產品
陸振球：加股票印花稅 不如向加熱煙徵稅
陸振球：加股票印花稅 不如向加熱煙徵稅
陸振球：美無限QE 似古羅馬稀釋貴金屬
陸振球：美無限QE 似古羅馬稀釋貴金屬
林少陽：高估值增長股重獲青睞
林少陽：高估值增長股重獲青睞
技術取勝：領展挑戰通道頂部
技術取勝：領展挑戰通道頂部
謝偉銓：未補價出租計劃 矛盾多效益小
謝偉銓：未補價出租計劃 矛盾多效益小
蔡金強：周期之王：中遠海控
蔡金強：周期之王：中遠海控
艾雲豪：疫下足球產業的逆境波
艾雲豪：疫下足球產業的逆境波
蘇沛豐：雷蛇踏收成期 中長線看3.22元
蘇沛豐：雷蛇踏收成期 中長線看3.22元
李順威：找對資產找對主題
李順威：找對資產找對主題
劉思明：信義光能發力追落後
劉思明：信義光能發力追落後
何啟聰：股價破位向上 中海油購23901
何啟聰：股價破位向上 中海油購23901
瑞銀亞洲：拜登解除微信禁令 騰訊留意購28152
瑞銀亞洲：拜登解除微信禁令 騰訊留意購28152
摩根大通亞洲：看好議息周美股 道指留意購10239
摩根大通亞洲：看好議息周美股 道指留意購10239
周顯：業績後先至炒上 市場慣例
周顯：業績後先至炒上 市場慣例
王弼：聯儲局掩耳盜鈴 商品價升
王弼：聯儲局掩耳盜鈴 商品價升
曾淵滄：中美重啟貿談 留意美金融股
曾淵滄：中美重啟貿談 留意美金融股
湯文亮：對一個人仁慈 對一百人殘忍
湯文亮：對一個人仁慈 對一百人殘忍
陳永傑：樓價指數年底見200點
陳永傑：樓價指數年底見200點
廖偉強：精明投資者不會待薄經紀
廖偉強：精明投資者不會待薄經紀
布少明：樓市升溫 兩大力證
布少明：樓市升溫 兩大力證
馬泰陽：樓市「大牛市」來襲
馬泰陽：樓市「大牛市」來襲
英皇戲院不足4年晉身三大院線 7戲院逾4400座位 楊政龍：疫下串流與戲院互補優勢
英皇戲院不足4年晉身三大院線 7戲院逾4400座位 楊政龍：疫下串流與戲院互補優勢
英皇集團正研究再推房屋共享計劃
英皇集團正研究再推房屋共享計劃
半山客3個月3億掃高爾夫‧御苑21伙
半山客3個月3億掃高爾夫‧御苑21伙
海璇3房5130萬沽 3年實蝕1388萬
海璇3房5130萬沽 3年實蝕1388萬
美聯首5月增兵近1500人
美聯首5月增兵近1500人
黃竹坑站晉環 家庭換樓客捧場
黃竹坑站晉環 家庭換樓客捧場
屯馬線效應 傲雲峰均呎重上1.9萬
屯馬線效應 傲雲峰均呎重上1.9萬
月供股票 小數怕長計
月供股票 小數怕長計