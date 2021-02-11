基金公會反對不合規WVR第一上市

稱從根本上損害投資者利益

諮詢文件建議，已來港第二上市的不合規同股不同權架構公司，可直接申請來港第一上市，並保留原有的公司架構，毋須再等待在港的成交量增至較高水平才申請。以阿里巴巴（9988）及京東（9618）為例，前者有合伙人制度，後者有每股20票機制，多於港交所規定的每股10票，這些都屬於不合規同股不同權架構。

另外，公會支持建議將分散在不同文件中的股東保障標準簡化成一套「核心水平」，但認為核心水平應設底線，確保對投資者利益有足夠保障，包括堵塞一些關鍵缺口，例如需要明文規定董事及控股股東，應在涉及與他們重大權益的董事會決議上，放棄投票。

挺設「核心水平」保障股東 應有底線

公會同時認為，核心水平要明確規定，批核「關聯交易」時，利益關係方的票數將不被計算；以及發行人須被要求符合《上市規則》有關「須予公布的交易」、「關聯交易」所列出的要求。

現行制度下，港交所給予大中華發行人來港第二上市多項豁免，公會同意在《上市規則》中將所有已或擬作第二上市的發行人可享的自動豁免及有條件常見豁免編納成規，這可令市場對適用發行人的要求更清晰。

公會表示，港交所應考慮要求在香港擁有重大市值和交易量的二級上市發行人，在上市一段時間、例如3年後成為雙重第一上市，屆時他們應受制於香港的標準上市要求，否則隨着第二上市發行人不斷增加，可能會令整體監管標準下降。