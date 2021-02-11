毋損政府鑄幣權 監管NFT力度料遜加密貨幣

台灣恆業法律事務所律師林紘宇認為，NFT一來非典型加密貨幣，二來不會影響政府的鑄幣權，故相信政府對NFT相關監管設定相對輕微，甚至可能採取「低度監管」。

料納洗錢防制範疇

林紘宇指，藝術品及古董拍賣不時出現洗黑錢的情况，因應NFT基於新興數碼藝術品市場，市場也陸續注意到可能有人會透過NFT洗黑錢的疑慮，如防制洗錢金融行動工作組織（FATF）及各地政府當局，也有討論到NFT與洗錢防制的相關問題，未來洗錢防制範疇估計會納入NFT數碼藝術品市場。

林余律師事務所首席合伙人余沛恒指出，NFT僅是由區塊鏈驅動的新興技術，設立法律以限制一項技術並不合理。他續說，香港目前未有專為加密貨幣而設的法律條文，但可以用現行有關擁有權、知識產權（IP）、打擊洗錢等條例，認為NFT仍有辦法跟現實世界的法規接軌。

符虛擬資產定義 NFT交易所或須發牌

當年港府擬為虛擬資產設立監管制度，遭到各部門互相推託。就NFT而言，余沛恒相信此情重演的機會較微。目前虛擬資產已交由證監會管理，余沛恒估計NFT也包括在虛擬資產的定義當中，倘若未來港府欲向NFT交易所發牌，相信亦會按照早前草擬的虛擬資產交易發牌制度進行。