NFT交投旺 業界籲防估值過高 數碼資產非直接擁有 宜了解藝術品權利歸屬

明報記者 蔡穎霖

當買家於交易平台上購入一件數碼資產，除了獲得一枚NFT外，也可以得到其擁有權，但複印權和版權等卻不包括在內。恆業法律事務所律師林紘宇表示，市場大部分NFT為擁有者所帶來的權利，僅是一種數碼資產的「冠名權」，在多數情况下非直接擁有該數碼藝術品所有權，投資NFT前應避免將NFT跟一般藝術品權利歸屬混淆。

交易內容未定性 成法律「懸案」

NFT的樣子千變萬化，既可以是一幅gif圖，也可以是任何遊戲道具或數碼藝術品。林余律師事務所首席合伙人余沛恒則指出，即使NFT在視覺呈現上是一幅畫，但背後僅屬一組編碼。一旦擁有者將該圖畫打印出來，便已涉及複印行為。他續說，目前在社會上仍未能定性NFT交易的實質內容，故形容NFT在法律上是一宗「懸案」。

到底一件數碼資產能否跟現實世界連繫起來？德勤中國金融科技諮詢合伙人冼君行表示可行，只要將刻有獨有編號的晶片，綁定至一件實物身上，再將晶片的編號打包進NFT裏，便可將NFT跟現實世界連接起來。

在一宗「真金白銀」的NFT交易中，買家既得不到所有權利，又得不到實物，那麼NFT是否一場騙局？余沛恒指出，交易當中雙方你情我願，加上只要貨物對版則難以說成騙局。至於NFT不斷創出天價成交，余沛恒認為只能歸咎NFT對市場而言仍太新鮮，目前市場難以為其定價，故產生現時價格發現（Price Discovery）的過程。

今年3月，美國數碼藝術家Beeple的作品《Everydays: The First 5000 Days》以超過6900萬美元售出，是目前NFT最貴的成交。除了天價成交不絕，有時也會發現一些冷門作品，成交價同樣是大家意想不到的（見圖）。

「價格發現」未完 難衡量真正價值

NFT成為投資者的新寵，多數買家也看好其潛在投資價值。余沛恒坦言NFT容易發行，惟市場難以衡量NFT真正價值，認為估價過高的情况容易出現，呼籲投資者需要多加注意。