兄弟班製作動漫 推廣奶茶闖國際

崔嘉曦指出，由於製作動畫需要大量人力物力，短短數分鐘的影片需費上約一周時間製作，故先由成本較低的漫畫入手，同時利用一系列的周邊產品，例如MT（紙膠帶）、明信片和月曆等帶動IP，打好「根基」才製作動畫。「奶茶通俗學」由2014年成立至今，去年終推出動畫《下午茶之狂想曲》系列，並獲得「第22屆DigiCon6 亞洲大賞」香港區銀獎。

自行管理名牌 挑選合適伙伴

相比起較常見的IP授權做法，崔嘉曦更傾向由自己管理「奶茶通俗學」，能夠節省代理的成本以外，自己身為創作者亦可以挑選合適的伙伴合作。兩兄弟因而成立一家公司，以此承載「奶茶通俗學」這個IP品牌，進行不同的合作計劃如短片製作、廣告、插畫等。

「奶茶通俗學」IP主要圍繞兩位主角Miss M和Benny，也有崔氏兄弟自己。但不同於傳統的卡通人物IP，「奶茶通俗學」的賣點非在於角色本身，而是箇中記載的香港茶餐廳情懷和文化。

換言之，這個IP的靈魂在於崔氏兄弟的腦袋。崔嘉曦也透露，受惠於自家IP品牌，現時工作報價普遍出現兩至三成溢價。

問及未來發展方向，崔嘉曦希望將「奶茶通俗學」帶到東南亞、日韓台、甚至是歐美各國，因為團隊深信，香港本土文化不應受地域限制。為做到文化輸出，不論是周邊產品或是動畫，均是中英對照，部分更設日語。雖然有宏大的發展藍圖，崔嘉曦卻指目前未有融資計劃，認為投資者需經過精心挑選，避免在商業和創作之間顧此失彼。

伙日清推動畫 冀與電視台合作

若談及融資的契機，崔嘉曦相信是帶領《下午茶之狂想曲》走得更遠，即是做出更多集數和內容，就需要尋求更多的合作伙伴。例如團隊新近跟日清食品（1475）的「出前一丁」合作，推出新一集動畫及磁石貼，長遠期望可以跟電視台合作，使香港的文化得以持續。

明報記者 蔡穎霖