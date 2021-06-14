王傳福爆比亞迪小米洽汽車領域合作

否認勸雷軍不要造車

王傳福在上周三（9日）的《亞布力中國企業家論壇》，以小米準備投放1000億元人民幣造車為例，說「如果企業的戰略方向錯了，可能丟失50個億不算多，但是你丟失了3年的時間，這個就很重要」。

這番說話被解讀為「王傳福談小米造車是浪費時間」。而據內媒報道，王傳福昨日澄清，當時的舉例是想說，「在汽車迭代的領域裏面，戰略方向是非常重要的，好的戰略方向就少走彎路，如果不好的戰略方向，讓你丟失3年或者4年的時間，那麼在激烈的競爭當中可能就沒有機會了」。因此，精準的戰略方向是成功的重要特質。

他澄清，說比亞迪勸小米不要造車是錯誤的，更指其實小米和比亞迪有着很好的合作關係，因為比亞迪給小米代工了大量的小米手機，比亞迪和小米之間是一個非常戰略性的合作關係。

而在未來的汽車業務上，比亞迪也將支持小米在汽車領域的發展，不僅僅是支持，比亞迪也願意和小米在汽車領域合作，並且正在洽談一些項目。