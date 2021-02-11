陳茂波預告銀債不少於240億

失業率料快回落至一年前水平

他又稱，iBond認購反應創下2011年發行以來的新紀錄，由於反應理想，發行額將由150億元調高至200億元。他認為，過去數周iBond接受認購申請期間，美國通脹升溫，令通脹掛鈎產品吸引力格外突出，有利認購氣氛。

政府將於本周四（17日）公布最新3至5月失業率，陳茂波預計，失業率很快可回落到近一年前的水平，但與疫情前幾近全民就業的狀况相比仍有很大距離。

他指出，防疫控疫工作漸見成效，加上接種疫苗人數持續增加，過去一年半受疫情打擊的本港經濟逐漸重拾動力，生產總值回復增長同時，就業市場亦見改善。

消費券籌備入直路 下月開始登記

電子消費券方面，陳茂波指出，香港消費層面的電子支付及網上銷售仍有很大的提升及增長空間，更廣泛應用將成為未來香港零售市場增長的關鍵基建。消費券令市民有額外金額消費之外，亦可匯聚各人力量，一同推動電子消費廣泛應用，幫助小商戶可更大程度參與電子平台，有機會多做生意、帶來更多收入。他表示，籌備消費券計劃已進入最後階段，稍後將公布詳情，包括登記手續及發放安排，料於下個月開始接受登記。