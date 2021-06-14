新界4全新盤共3909伙 料一個月內出擊

新地旗下兩個位於新界西北的新盤：天水圍Wetland Seasons Bay及元朗The YOHO Hub，前者日前已展開宣傳推廣。新地副董事總經理雷霆說，提供1224伙的Wetland Seasons Bay，預計6月內可獲批預售樓花同意書、之後隨即推出市場。

新地天水圍元朗項目蓄勢待發

Wetland Seasons Bay由6座9至10層中密度分層住宅、及10幢6層高別墅組成，提供的標準戶，約7成為兩房或以下戶型，其餘三成為3房或以上大單位，戶型涵蓋開放式至四房，另設特色戶。

至於新地同系元朗The YOHO Hub，現正申請預售樓花的B期提供1030伙，屬於同系YOHO樓盤系列的延續，最大賣點是毗鄰西鐵元朗站。

另一新界焦點新盤同樣擁有鐵路效應，為中洲置業旗下火炭坳背灣街、毗鄰火炭港鐵站的星凱‧堤岸，提供1335伙，早前亦已開展宣傳。

星凱‧堤岸單位總數1335伙 規模最大

中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，星凱‧堤岸預料6月可獲批預售樓花，項目的樓書和示範單位，目前均已準備就緒。星凱‧堤岸提供的戶型亦多元化，涵蓋開放式至4房間隔，主打實用面積約330至580方呎的1、2房戶，兩款單位佔全盤單位總數約62%。

薈藍最細181方呎起 料細絕青衣

另一同樣待批預售樓花同意書的新界新盤，為宏安地產（1243）青衣寮肚路薈藍，提供320伙，最細一款特色戶實用面積約181方呎，料屬青衣區內近年面積最細的新盤單位。薈藍主打開放式及1房單位，標準戶實用面積介乎約203至257方呎。